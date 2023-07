Hotărârea a fost publicată vineri, 28 iulie. În faţa instanţei, Costandachi a recunoscut comiterea faptelor şi a solicitat aplicarea procedurii recunoaşterii de vinovăţie.

Bărbatul poate face apel în termen de 10 zile.

Diana, fostă parteneră a lui Costandachi, a depus încă din 2020 plângere împotriva lui, pentru că o hărțuia.

Doi ani mai târziu, în 2022, Diana a obținut un ordin de protecție împotriva lui Alexandru Constandachi;

Acesta a încălcat ordinul de protecție la doar câteva ore după ce poliția i-a montat brățara de monitorizare;

Libertatea a documentat cazul pe larg, aici.

Aceeași hotărâre îl obligă pe Costandachi să achite părţii civile suma de 20.000 lei reprezentând daune morale.

„În ceea ce priveşte acţiunea civilă instanţa reţine că persoana vătămată (…) s-a constituit parte civilă cu suma de 20.000 lei reprezentând daune morale, precizând că faptele comise de către inculpat i-au produs o profundă stare de temere, fiindu-i afectată viaţa de zi cu zi, au fost depuse înscrisuri şi CD – uri”, se mai arată în hotărârea judecătorească.

Instanța: „Ar fi trebuit să se abțină”

Instanța reține totodată că „cu atât mai mult, în situaţia în care inculpatul a fost și este preocupat de asemenea acţiuni civice (prinderea unor posibili prădători sexuali, n.r.), ar fi trebuit să se abţină de la comiterea infracţiunilor deduse judecăţii şi să ştie să-şi gestioneze viaţa privată, cu respectarea drepturilor persoanelor cu care intră în contact”.

Recomandări Newsbee.ro – noua platformă de știri în format video

Hărțuirea comisă de Justițiarul de Berceni constă în contactarea victimei în mod repetat, în perioada 09.09.2020 – 02.11.2020, prin 87 de apeluri telefonice și prin aplicația Whatsapp (a folosit 15 numere de telefon de Whatsapp cu prefix de Ţările de Jos (+31), pe care le-a închiriat prin intermediul unei pagini de internet care oferea acest serviciu în schimbul unei sume de bani), prin 33 de e-mailuri trimise de pe 17 conturi diferite, precum şi prin intermediul aplicaţiei Facebook unde a folosit un cont fictiv.

„Răspunde-mi sau mă întorc la noapte”

Alexandru Constandachi se exprimă în mailurile trimise către Diana atât în limba engleză, cât şi în limba română, spunându-i persoanei vătămate, printre altele:

„So Im gonna start coming over and try to talk to you again (Deci, o să încep să vin iar la tine și să încerc să vorbesc din nou cu tine, n.r.)

Ştiu că eşti plecată zilele astea, dar te întorci. Şi o să aflu dacă mi ai făcut şi mie la fel sau nu (…) Well, o să te caut. O să vorbeşti cu mine. (mesaj trimis la data de 21.09.2022 când persoana vătămată se afla la părinţii săi).

Ţi-am arătat că regret căutându-te non stop şi făcând gesturi tâmpite

Go fuck yourself, you narcissistic bitch.

Answer me sau ma întorc la noapte.

Talk to me or I promise I can do this every day. I will try and convince you every damn day.”

Recomandări „Opoziția” prorăzboi de la Moscova. Cum a ajuns un criminal de război deținut politic și simbolul libertății în Rusia

„Apeluri şi mesaje care prin frecvenţă şi conţinut (încercarea obsesivă de a se împăca cu Diana, precum şi jigniri la adresa acesteia exprimate în limba engleză), i-au provocat persoanei vătămate o stare de temere”, se mai arată în hotărârea Judecătoriei Sectorului 3.

Ce alte drepturi i s-au interzis Justițiarului de Berceni

Pe lângă această amendă penală, Costandachi a primit și o serie de interziceri, pe o perioadă de un an:

dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice;

dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat;

dreptul de a comunica cu persoana vătămată;

dreptul de a se apropia de aceasta la mai puțin de 100 metri.

În situaţia sustragerii cu rea-credinţă de la plata amenzii, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile închisoare, mai arată hotărârea judecătorească.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Cât de FRUMOASĂ este soția lui Mircea Radu. Cu ce se ocupă Raluca

Viva.ro Cum arată acum casa Stelei Popescu de la 2 Mai. Fiica adoptivă a făcut schimbări radicale la 6 ani de la moartea artistei

PUBLICITATE De ce să fii acum la Brașov, dacă vrei să.... Boovie!

FANATIK.RO Acesta este cel mai vechi oraș din România. Mulți îl vizitează, puțini îi cunosc istoria

Știrileprotv.ro Povestea din spatele tunsorii lui Sinéad O'Connor. „Mama ne prezenta ca fiica ei urâtă și fiica ei frumoasă”

Observatornews.ro Cum funcţionează "schema şezlongul" pe litoral. Suma pe care a plătit-o o turistă pentru două şezlonguri: "Peste 5 ani, mai vin doar bogații aici"

Orangesport.ro Lovitură la Dinamo. Un investitor ar dori să se retragă: "Am auzit la nivel de zvon faptul că nu ar dori să mai finanţeze". Prima reacţie a conducerii

Unica.ro 'Voi sunteți nebuni?'. Mesajele primite de David Popovici, după rezultatele de la Campionatul Mondial de Natație