Mulți șoferi încearcă să reducă timpul de așteptare alegând banda greșită

La granița dintre Serbia și Croația, mulți șoferi încearcă să reducă timpul de așteptare alegând banda greșită, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International. Deși o bandă mai scurtă poate părea o soluție convenabilă, intrarea pe o bandă destinată cetățenilor UE fără a respecta semnalizarea rutieră se sancționează cu amendă.

„Am plătit pe loc 30 de euro și am continuat drumul”, a povestit utilizatorul platformei X, citat de Blic. Bărbatul a recunoscut că nu a fost atent la semnalizarea rutieră și a greșit banda.

Într-o discuție cu alți utilizatori, acesta a descris amenda drept „simbolică”, așa cum a afirmat el,

spunând că „poate fi înjumătățită la 30 de euro dacă este plătită pe loc”.

Tot el a explicat că, după plata amenzii, nu a fost necesar să dea cu spatele pentru a reveni în coloana „All Passports”, a putut trece granița pe banda greșită, dar numai după ce a plătit sancțiunea.

Semnificația semnalizării rutiere la punctele de trecere

Potrivit Ministerului de Interne din Croația, citat de Blic, cetățenii din Serbia și alte state non-UE trebuie să folosească exclusiv benzile marcate cu „All Passports”, „Svi pasoši” sau „Others”.

În schimb, benzile cu inscripția „EU/EEA/CH” sunt rezervate cetățenilor Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și ai Elveției, precum și persoanelor care beneficiază de dreptul la liberă circulație conform reglementărilor europene.

Astfel, șoferii care intră pe banda „EU/EEA/CH” nu sunt sancționați pentru că dețin un pașaport sârbesc, ci pentru că nu respectă semnalizarea rutieră de la frontieră. Conform legislației rutiere din Croația, nerespectarea acestor semne poate atrage o amendă de 60 de euro pentru persoanele fizice.

Odată cu implementarea completă a Sistemului european de intrare/ieșire (Entry/Exit System – EES), atenția la separarea corectă a călătorilor la punctele de frontieră a devenit și mai strictă. EES introduce proceduri specifice pentru cetățenii din țări terțe, ceea ce face ca, mai ales în perioadele aglomerate de vacanță, respectarea semnalizării să fie esențială.

În cazul în care regulile sunt încălcate, poliția de frontieră din statele membre ale UE poate întoarce șoferul în coloana potrivită sau, în unele cazuri, poate aplica o amendă. Conform autorităților croate, scopul acestor măsuri este fluidizarea traficului și asigurarea unei gestionări eficiente a fluxului de călători.

Reguli esențiale pentru șoferi

Pentru a evita amenzile și întârzierile la graniță, iată câteva reguli de bază pe care orice șofer ar trebui să le respecte:

Dacă dețineți un pașaport sârbesc, alegeți întotdeauna banda marcată cu „All Passports”, „Svi pasoši” sau „Others”, cu excepția cazului în care un agent de poliție vă indică altfel.

Evitați să intrați pe banda „EU/EEA/CH” doar pentru că pare mai scurtă.

Fiți atenți la semnalizarea rutieră și la panourile luminoase de deasupra fiecărei benzi. Acestea pot fi modificate în funcție de fluxul de trafic.

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