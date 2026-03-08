Cum pot fi verificate online punctele de penalizare

Poliția Română a anunțat implementarea unor funcționalități suplimentare în cadrul platformei HUB de servicii a Ministerul Afacerilor Interne, destinate conducătorilor auto.

Astfel, începând cu data de 6 martie 2026, șoferii români pot consulta direct pe platforma hub.mai.gov.ro informații privind starea dreptului de a conduce și numărul punctelor de penalizare acumulate.

Noile opțiuni sunt disponibile în secțiunea „Istoric de sancțiuni la regimul circulației”.

Cum poate fi solicitat istoricul amenzilor rutiere

Serviciul este digitalizat și poate fi utilizat de persoanele care dețin un cont de utilizator validat în platforma HUB. Potrivit informațiilor publicate pe platforma MAI, orice posesor de permis de conducere românesc poate solicita istoricul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea regulilor de circulație. Documentul poate indica și situația în care titularul nu a primit sancțiuni, caz în care este emis un „istoric alb”.

Prin noile funcționalități implementate, utilizatorii pot consulta direct în istoricul sancțiunilor rutiere:

  • starea dreptului de a conduce;
  • numărul punctelor de penalizare acumulate.

Unde se trimit solicitările online

Pentru obținerea istoricului amenzilor rutiere, solicitantul trebuie să urmeze câțiva pași procedurali. Mai întâi, acesta completează cererea, care poate fi transmisă online prin e-mail sau depusă direct la sediul unității de poliție. Ulterior, cererea este procesată la nivelul unității de poliție, iar documentul este eliberat solicitantului personal, la ghișeu.

Pentru transmiterea cererii prin e-mail se folosesc adresele oficiale ale structurilor teritoriale ale Poliția Română. Adresele au, în general, următorul format: Oug41.2016.sr@XX.politiaromana.ro, unde „XX” reprezintă inițialele județului.

De exemplu, pentru județul Constanța vom avea Oug41.2016.sr@ct.politiaromana.ro.

În cazul Capitalei, cererile se trimit la: bpr@b.politiaromana.ro.

Seviciul este gratuit

Conform informațiilor publicate pe platforma HUB a MAI, timpul mediu de livrare al documentului este de 5 zile lucrătoare, iar termenul maxim poate ajunge la 15 zile lucrătoare.

Serviciul este disponibil pentru cetățeni români, persoane cu vârsta minimă de 18 ani, iar eliberarea istoricului sancțiunilor rutiere este gratuită.

Procedura este reglementată de prevederile din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a OUG 195/2002.

Actele normative prevăd că titularul permisului de conducere are dreptul să obțină istoricul sancțiunilor rutiere fie online, de pe site-ul IGPR, fie de la orice structură de poliție rutieră.

Care este valoarea amenzilor rutiere în 2026

În funcție de gravitatea contravenției, amenzile rutiere din 2026 sunt împărțite în mai multe clase de sancțiuni:

  • Clasa I: 2-3 puncte amendă (405 – 607,5 lei)
  • Clasa a II-a: 4-5 puncte amendă (810 – 1012,5 lei)
  • Clasa a III-a: 6-8 puncte amendă (1.215 – 1.620 lei)
  • Clasa a IV-a: 9-20 puncte amendă (1.822,5 – 4.050 lei)
  • Clasa a V-a (doar pentru persoane juridice): 21-100 puncte amendă (4.252,5 – 20.250 lei)

Sancțiunile aplicate pentru depășirea vitezei legale în 2026

Depășirea vitezei legale atrage sancțiuni care cresc în funcție de numărul de kilometri în plus față de limita admisă:

  • 10-20 km/h peste limită: 2-3 puncte amendă + 2 puncte de penalizare;
  • 21-30 km/h peste limită: 4-5 puncte amendă + 3 puncte de penalizare;
  • 31-40 km/h peste limită: 6-8 puncte amendă + 4 puncte de penalizare;
  • 41-50 km/h peste limită: 9-20 puncte amendă + 6 puncte de penalizare;
  • Peste 50 km/h: 9-20 puncte amendă, plus suspendarea permisului pentru 90 de zile;
  • Peste 70 km/h: 9-20 puncte amendă, plus suspendarea permisului pentru 120 de zile.
