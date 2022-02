„Se pare că deplasarea la Bruxelles a fost «darnică» cu mine şi am căpătat şi eu acest virus nenorocit de COVID. Vă rog foarte mult să aveţi grijă de voi, de cei dragi şi de cei din jur. Eu am fost extrem de atentă şi cu toate acestea tot l-am luat, tocmai pentru că este foarte contagios. Sincer, habar nu am de unde m-am procopsit cu el”, a afirmat Ana Birchall, duminică, pe Facebook.

Aceasta a adăugat că noaptea trecută s-a simțit „destul de rău”, că are dureri de gât, de cap şi de urechi, tuse şi o stare de oboseală.

„Pe lângă spaima trasă ieri, când primele teste au ieşit pozitive, azi-noapte mi-a fost destul de rău, cu tuse, dureri în gât îngrozitoare, dureri de cap şi urechi şi o stare de oboseală generală. Azi e la fel, dar, având în vedere că sunt vaccinată, înţeleg de la doctor că următoarele zile ar trebui să fie mai ok. Sper să fie aşa”, a scris Birchall.

