Bărbatul se afla într-un episod psihotic, a stabilit Tribunalul din Ierusalim

Tribunalul Magistraților din Ierusalim a stabilit că bărbatul, de origine evreiască, în vârstă de 36 de ani, se afla într-un episod psihotic în momentul atacului și nu poate fi considerat responsabil penal pentru faptele sale.

Judecătorul Ofir Tishler a dispus internarea acestuia într-un spital de psihiatrie pentru o perioadă de până la șase ani.

„A fost într-o stare psihotică în momentul comiterii faptei și nu este apt să fie judecat”, se arată în raportul psihiatric al districtului.

Atacul a fost condamnat ferm de Consulatul Franței din Ierusalim, care a catalogat incidentul drept „o agresiune”. De asemenea, directorul Școlii Biblice și Arheologice Franceze, unde călugărița lucrează ca cercetătoare, a descris agresiunea ca fiind „un act de violență sectară”.

Agreden brutalmente a una monja en Jerusalén pic.twitter.com/gUTR6iELhk — EL MUNDO (@elmundoes) May 1, 2026

Ministerul de Externe al Israelului a calificat atacul drept „o faptă rușinoasă”

Ministerul de Externe al Israelului a denunțat atacul, calificându-l drept „o faptă rușinoasă, care contrazice valorile respectului, coexistenței și libertății religioase pe care Israelul le promovează”.

Pe platforma X, ministerul a reafirmat angajamentul statului de a proteja libertatea religioasă și siguranța tuturor comunităților din Ierusalim.

Călugărița, care a fost împinsă și lovită cu piciorul, a suferit răni la cap și vânătăi la picior. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au generat un val de îngrijorare, în contextul în care în ultimii ani s-a înregistrat o creștere a hărțuirii creștinilor de către extremiști evrei.

Un raport publicat în 2025 de Centrul Rossing, o organizație din Ierusalim care promovează relațiile interconfesionale, a evidențiat „o creștere recentă a ostilității față de creștinism”.

Raportul atribuie această tendință polarizării profunde și intensificării curentelor politice ultranaționaliste din Israel.

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