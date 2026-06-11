Fiecare jucărie costă 10 lei, iar cele mai multe dintre ele sunt animale colorate din pluș, roz, maro sau albastre, reprezentând purcei, căței sau dinozauri, unele sub formă de breloc.

În pachetul cu jucării scos la licitație de ANAF se găsesc și jucării senzoriale antistres de tip Pop it, cu bule din silicon care se apasă.

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„Lotul conține un număr de 17.000 bucăți, diferite modele”, se arată în descrierea de pe site-ul ANAF, iar taxa de participare la această licitație este de 17.000 de lei.

Licitația pentru jucăriile din pluș este încă în desfășurare și durează până pe data de data de 14 iunie, ora 7.00. Lotul de jucării a fost depozitat la sediul AJFP (Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice) Gorj, din strada Siretului, nr. 6, Târgu Jiu.

Cum poți participa la o licitație ANAF și ce acte trebuie depuse

ANAF pregătește o nouă metodă prin care să vândă bunurile mobile și imobile confiscate. Românii care vor să participe la licitațiile ANAF trebuie să cunoască următoarele reguli:

Cine poate participa

Orice persoană fizică română cu capacitate deplină de exercițiu.

Nu trebuie să fie debitorul bunului scos la licitație.

Condiții generale

Participarea e deschisă tuturor persoanelor interesate, cu respectarea Codului de procedură fiscală.

Este obligatorie depunerea unei garanții de participare.

Garanția de participare

Reprezintă 10% din prețul de pornire al licitației .

. Se depune în contul indicat de organul fiscal.

Se restituie participanților necâștigători după licitație.

Documente necesare

Cerere de participare la licitație. Copie act de identitate (CI/BI). Dovada achitării garanției de participare (ordin de plată/chitanță). Declarație pe propria răspundere că nu se află în situații de incompatibilitate (de regulă inclusă în cerere). Împuternicire notarială, dacă participă prin reprezentant.

Termen de depunere

Documentele se depun cu cel puțin o zi înainte de data licitației (termenul exact este menționat în anunț).

Desfășurarea licitației

Licitația este publică și se desfășoară la sediul organului fiscal sau online, dacă este specificat.

Bunul se adjudecă participantului care oferă cel mai mare preț.

După adjudecare

Câștigătorul trebuie să achite diferența de preț în termenul stabilit (de regulă 15 zile).

După plata integrală, se emite actul de adjudecare.

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