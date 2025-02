Deranjat de ce s-a întâmplat la Craiova, fotbalistul Alex Chipciu, căpitanul celor de la Universitatea Cluj, a lansat un atac dur după meci, afirmând că românii nu au educație și că în ziua de astăzi se promovează doar circul.

Jucătorul a avut un discurs dur, în care a atacat mai multe persoane: de la Sorin Cîrțu și Marius Șumudică, până la Călin Georgescu și Nicolae Ceaușescu.

A atacat pe toată lumea

„Ne-a lipsit un antrenor meschin, care n-are educație… Poate asta ne-a lipsit. Așa funcționează lucrurile pe aici. Poți să fii legendă beată sau sub alte influențe. Să-ți iei de gât foștii jucători… Un circ total, o mascaradă! Eu nu vreau să tac! Dacă voi avea vreodată de pierdut, nu îmi pasă. Așa sunt și patronii, cultură zero. Asta e, îmi asum!

Promovăm tragicomedia, gecile, firme, Burberry… Fake! Asta înseamnă, haine fake de 200-300 de euro. N-a dat niciodată mii de euro pe ea, asta e viața în România. În 2025, când iei haine de la băieți… dacă dai o spargere, cum au dat ăia la coiful dacic, te caută poliția. Băieții aduc haine fake. Să vedem factura, nu a dat 3.000 de euro. În 2025 se poartă firmele mai șmechere. Scrisul ăla mare e depășit! Circ total, promovăm circul.

Dacă noi credem în determinism, efectele vor fi cauzele de acum. Oamenii te înjură de copii. Aș vrea să spun că rasa asta, homo sapiens, are o capacitate reflectivă, își tot schimbă comportamentul, la ei nu se poate. Asta e educația noastră! Apoi vom fi surprinși că am votat un debil mintal, două milioane de oameni, după aia ne mirăm, suntem surprinși de ce se întâmplă. 40 de ani am fost conduși în comunism de un dement, de un incult”, a spus Alex Chipciu la finalul meciului pierdut de U Cluj la Craiova.

