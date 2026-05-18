Anca Dragu a povestit că și-a început cariera la Banca Națională a României, unde avea responsabilitatea de a pregăti o analiză folosită de conducere pentru decizii privind lichiditatea din piață. „Pentru mine, ca tânăr profesionist, era o responsabilitate uriașă. Trebuie să recunosc că au fost multe nopți în care nu reușeam să adorm ușor din cauza acestei responsabilități. Ideea este că îți construiești cariera pas cu pas. Fiecare sarcină pe care am avut-o am considerat-o cel mai important lucru pe care puteam să îl fac în acel moment”, a spus ea.

Fostul ministru de Finanțe din perioada noiembrie 2015-ianuarie 2017 a precizat că funcțiile înalte au un impact major asupra vieții oamenilor, deoarece deciziile fiscale afectează direct milioane de persoane.

„De exemplu, recent, într-o zi de joi, am avut o decizie de politică monetară. Am majorat rata de politică monetară destul de semnificativ, cu 1,5 puncte procentuale, de la 5% la 6,5%. A fost o decizie pe care am analizat-o timp de peste două săptămâni. Mă culcam și mă trezeam în fiecare zi cu această decizie în minte, încercând să găsesc toate argumentele pentru cea mai bună decizie pe care o puteam propune și lua. Este o decizie cu impact semnificativ și imediat asupra economiei, asupra companiilor și asupra oamenilor. Dar acest lucru a fost posibil, repet, datorită carierei și experienței din spate, care mi-au dat încredere pentru responsabilități din ce în ce mai importante”, a afirmat ea.

Dragu s-a referit apoi la intrarea Republica Moldova în sistemul european de plăți SEPA și a explicat cum îi ajută direct pe cetățeni acest lucru. „De la 5 octombrie 2025, dacă cineva din Moldova cumpără o carte și plătește online, de exemplu din Franța sau Germania, nu mai plătește 20, 30, 40 sau 50 de euro comision, ci 0, 1 sau 2 euro. Asta înseamnă foarte mulți bani care rămân în buzunarele cetățenilor și ale companiilor. SEPA înseamnă transferuri mai ieftine și mai rapide. Înainte, o astfel de plată putea dura trei, patru sau chiar cinci zile. Astăzi se poate face în aceeași zi sau în ziua următoare, practic în 24 de ore. În medie, comisionul a scăzut cu 94%. Înainte, comisionul mediu era de până la aproximativ 30 de euro. Acum este de 1,26 euro pe tranzacție. Este o scădere extraordinară a costurilor”, a spus Anca Dragu.

Guvernatorul Băncii Republicii Moldova a explicat că, în primele șase luni de la aplicarea SEPA, cetățenii și firmele au economisit aproape 7 milioane de euro din costurile transferurilor bancare: „Transferurile au costat în total aproximativ o jumătate de milion de euro, iar economiile au ajuns la aproape 7 milioane de euro. Aceste cifre sunt foarte importante. Republica Moldova este o țară cu o diasporă numeroasă. Sunt mulți studenți care primesc poate 200 sau 300 de euro pe lună de la părinți. Înainte, părinții plăteau 20, 30 sau 40 de euro pentru fiecare astfel de transfer. Acum plătesc 1 sau 2 euro, în funcție de bancă. Dar există și o altă dimensiune. Faptul că Republica Moldova este în SEPA transmite un mesaj important pentru comunitatea economică și pentru partenerii străini”.

Dragu a mai spus că femeile aflate în funcții de conducere se confruntă cu probleme suplimentare: sunt mai puțin numeroase și sunt evaluate nu doar după competențe și decizii, ci și după aspectul fizic, cum se îmbracă sau cum arată.

„Uitându-mă la faptul că sunt atât de mulți bărbați și atât de puține femei în asemenea funcții, aș spune că probabil este mai ușor pentru bărbați. Există provocări. Vedem foarte puține femei în poziții foarte vizibile. În general, femeile aflate în funcții înalte sunt evaluate într-un alt mod. Nu este vorba doar despre substanță, despre ce spun și ce fac. Este vorba și despre cum sunt îmbrăcate, cum arată, cum le stă părul. Sunt lucruri care pur și simplu nu contează atunci când vorbim despre bărbați. Nimeni nu analizează coafura guvernatorului unei bănci sau coafura președintelui unui Senat, nici culoarea pantofilor, cu excepția cazului în care ar purta pantofi roz care se văd de pe Lună”, a susținut Anca Dragu.

„Societatea, în general, este mai exigentă cu femeile. Dar pentru noi, ca femei, acest lucru trebuie să fie și o provocare. Dacă pot soții noștri, tații noștri sau frații noștri, de ce nu am putea și noi?”, s-a întrebat ea.

Anca Dragu s-a declarat apoi onorată să poată contribui la bunul mers al Republicii Moldova: „Este o mare onoare să pot contribui acum la proiectul european al unei țări candidate, Republica Moldova. Moldova a devenit țară candidată, iar lucrurile s-au mișcat foarte repede. Sperăm să finalizăm negocierile într-un an sau doi, într-un timp record”.

„Este o onoare, pentru că știu proiectul european și cred că este unul dintre cele mai bune proiecte care au existat. Îmi place democrația, îmi plac valorile Uniunii Europene și aș vrea să văd Republica Moldova acolo. Moldova aparține Uniunii Europene și trebuie să devină parte formală a Uniunii Europene”, a conchis ea.

