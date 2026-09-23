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Cercetătorii au forat 438 de metri sub o pădure și au descoperit urmele unui crater de 1,85 km, format de un meteorit de 100 de metri acum 50.000 de ani

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
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În 2021, cercetătorii au găsit sub o pădure din China craterul Yilan, de 1,85 km, format acum 50.000 de ani. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images
În 2021, cercetătorii au găsit sub o pădure din China craterul Yilan, de 1,85 km, format acum 50.000 de ani. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images
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Timp de mii de ani, o pădure din nord-estul Chinei a ascuns urmele unui impact cosmic uriaș. Cercetătorii au forat până la 438 de metri și au descoperit cuarț șocat, granit topit și sticlă, iar ceea ce părea doar o creastă ciudată s-a dovedit a fi marginea unui crater de meteorit cu diametrul de 1,85 kilometri, format în urmă cu aproximativ 50.000 de ani, scrie Times of India.

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Forma ciudată din pădure le-a atras atenția cercetătorilor

Formațiunea Yilan se află în provincia Heilongjiang, într-o zonă muntoasă acoperită de păduri atât de dese încât adevărata formă a craterului a rămas mult timp ascunsă. Localnicii știau însă de existența unei creste aproape circulare și îi spuneau Quanshan, adică „creasta muntelui circular”, dar nimeni nu avea motive să creadă că sub copaci se află urmele unei coliziuni produse de un corp venit din spațiu.

Confirmarea a venit abia după ce oamenii de știință au început să privească formațiunea dintr-o perspectivă diferită și să caute dovezi în adâncul solului. Văzută de sus, creasta avea o formă aproape circulară, asemănătoare unei potcoave. Partea sudică a marginii dispăruse aproape complet, însă restul structurii era suficient de bine conservat încât să ridice semne de întrebare. În unele zone, marginea craterului se ridică până la aproximativ 150 de metri deasupra interiorului.

Imaginile realizate de satelitul Landsat 8 pe 8 octombrie 2021 au scos și mai bine în evidență conturul neobișnuit. Culorile de toamnă ale pădurii au desenat aproape perfect arcul structurii ascunse printre copaci. Forma circulară era însă doar primul indiciu. Un crater nu poate fi declarat drept rezultat al unui impact cosmic doar pentru că seamănă cu unul. Cercetătorii aveau nevoie de dovezi pe care numai rocile le puteau oferi.

Au forat 438 de metri în centrul craterului

O echipă coordonată de Ming Chen, cercetător la Institutul de Geochimie din Guangzhou al Academiei Chineze de Științe, a început o amplă operațiune de forare în centrul formațiunii. Burghiul a coborât până la o adâncime de 438 de metri. Primii aproximativ 110 metri erau formați din sedimente depuse într-un lac care existase cândva în interiorul craterului.

Mai jos, situația s-a schimbat complet. Cercetătorii au ajuns la un strat de peste 300 de metri de granit puternic fragmentat, iar rocile purtau urmele unor presiuni uriașe. Acolo au apărut și dovezile decisive.

Cuarț șocat, granit topit și sticlă sub pădure

În probele scoase la suprafață au fost găsite cristale de cuarț cu deformări extrem de rare, produse doar atunci când roca este supusă unor presiuni uriașe într-un interval foarte scurt de timp. Este așa-numitul cuarț șocat, una dintre cele mai importante „semnături” pe care le caută geologii atunci când încearcă să demonstreze impactul unui meteorit sau asteroid.

Craterul Yilan, ascuns sub pădurile din nord-estul Chinei, văzut din satelit. Foto: NASA Earth Observatory / Landsat 8
Craterul Yilan, ascuns sub pădurile din nord-estul Chinei, văzut din satelit. Foto: NASA Earth Observatory / Landsat 8

În subteran au fost găsite și porțiuni de granit topit, bucăți de sticlă pline cu mici cavități lăsate de bulele de gaz și fragmente de sticlă solidificate după ce roca fusese topită. Cercetătorii au identificat inclusiv coesit, un mineral care apare numai în condiții de presiune extremă. Eroziunea sau procesele geologice obișnuite nu pot explica împreună asemenea urme. Puse cap la cap, probele indicau că în acel loc avusese loc un impact violent cu un corp cosmic.

Craterul Yilan are 1,85 kilometri diametru

Structura descoperită sub pădure are aproximativ 1,85 kilometri în diametru. Dimensiunea este impresionantă, mai ales ținând cont de vârsta relativ mică a craterului. Analizele efectuate asupra cărbunelui și sedimentelor acumulate în interior indică faptul că impactul s-ar fi produs în urmă cu aproximativ 49.000 de ani, cu o marjă de câteva mii de ani.

Estimările plasează astfel evenimentul undeva în urmă cu aproximativ 46.000-53.000 de ani. Rocile în care s-a format craterul sunt însă incomparabil mai vechi. Granitul din zonă datează de aproximativ 200 de milioane de ani, din Jurasicul timpuriu. Craterul Yilan este considerat cel mai mare crater de impact confirmat pe Pământ dintre cele cu o vechime mai mică de 100.000 de ani.

Obiectul care a lovit Pământul ar fi putut avea peste 100 de metri

Oamenii de știință au încercat să afle și cât de mare ar fi fost corpul cosmic care a produs o asemenea urmă. Dimensiunea exactă nu poate fi stabilită cu precizie doar privind craterul. Rezultatul depinde de mai mulți factori, printre care viteza obiectului, densitatea lui și unghiul în care a lovit suprafața Pământului. Unul dintre scenariile calculate de cercetători indică însă un corp de aproximativ 106 metri în diametru, care ar fi intrat în atmosferă cu o viteză de circa 20 de kilometri pe secundă, în timp ce alte estimări au indicat o dimensiune de aproximativ 120 de metri, cam cât un teren de fotbal.

În 2021, cercetătorii au forat 438 de metri sub o pădure din China și au găsit craterul Yilan, de 1,85 km, care s-a format în urmă cu aproximativ 50.000 de ani. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale
În 2021, cercetătorii au forat 438 de metri sub o pădure din China și au găsit craterul Yilan, de 1,85 km, care s-a format în urmă cu aproximativ 50.000 de ani. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Vârsta craterului deschide și o posibilitate spectaculoasă. În urmă cu aproximativ 50.000 de ani, oamenii moderni existau deja în Asia și, dacă ar fi putut vedea explozia sau lumina produsă de impact.

Abia al doilea crater de impact confirmat în China

Yilan este doar al doilea crater de impact confirmat în China. Primul, Xiuyan, se află în provincia Liaoning. Descoperirea Yilan este cu atât mai interesantă cu cât regiunea în care se află craterul este acoperită de păduri dense și zone umede, condiții care pot ascunde foarte eficient asemenea structuri. Paradoxal, tocmai vegetația care a făcut craterul atât de greu de observat a contribuit și la misterul său.

O parte din interiorul craterului este ocupată astăzi de mlaștini și păduri umede, iar în sud există și terenuri agricole. Cercetătorii încearcă încă să înțeleagă exact de ce partea sudică a marginii craterului a dispărut aproape complet. Sedimentele unui fost lac, găsite în interior, arată însă că marginea craterului a rămas întreagă suficient timp după impact pentru ca apa să se acumuleze și să formeze un lac. Zeci de mii de ani mai târziu, pădurea a acoperit aproape totul.

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Tags: Stiri China Știință
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