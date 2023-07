Pacienți cazați în condiții neigienice, bătuți și înfometați de către angajați, obligați să muncească sau lăsați fără tratamente – iată doar câteva dintre probele obținute de către procurori.

„M-am ocupat de o femeie aflată într-o stare foarte gravă, subnutrită, care mirosea foarte rău, fiind neschimbată, pe care am încercat să o ajut cât am putut. Aceasta nu primea mâncare și nici apă, nu se putea hrăni singură și nu era ajutată de nimeni. Nu este paralizată, dar în schimb este foarte slăbită”, a povestit unul dintre martori.

Alte persoane care au vorbit cu procurorii au povestit cum erau bătuți vârstnicii internați în aceste cămine de angajați.

„Ulterior a fost chemată ambulanța, iar până a venit ambulanța pacienta mi-a relatat că Doina și Cornelia au dus-o la parter, unde au bătut-o. Am întrebat-o pe aceasta unde a fost lovită și mi-a spus cu pumnul în față și mi-a arătat și zonele de pe corp. Am întrebat-o ce a zis personalul de pe ambulanță, iar aceasta mi-a spus că cei de pe ambulanță au oprit la prima curbă pe dreapta și i-au făcut poze. Pacienta a precizat că a mai fost bătută de Doina și în alte dăți” – o altă mărturie obținută de procurori.

Potrivit rechizitoriului prin care DIICOT a obținut arestarea a patru persoane în acest dosar, „o problemă cronică existentă la toate trei centrele de îngrijire este infestarea spațiilor interioare, inclusiv a așternuturilor și a articolelor de îmbrăcăminte, cu plosnițe care se hrănesc cu sânge prin înțeparea repetată a tegumentelor beneficiarilor, creând o stare de disconfort permanentă beneficiarilor și fiind de natură să acutizeze patologiile preexistente ale acestora”.

Despre condițiile proaste de cazare au vorbit și cei care au dat declarații în fața procurorilor. „Am observat că erau pacienți care se puteau deplasa, însă aveau diverse afecțiuni psihice. Totodată am observat că în două paturi stăteau patru paciente. Am întrebat de ce se întâmplă acest lucru și mi s-a spus că într-o cameră erau probleme cu păduchi, ploșnițe și alte insecte, această încăpere purta numărul 13”, a declarat o persoană.

„Au cărat 200 de găleți”

Procurorii au înregistrat și discuții între angajații centrelor în care aceștia povestesc cum fosa septică a refulat, iar vârstnicii erau puși să care cu găleata dejecțiile.

„ANGAJATĂ 1: Da. Am auzit și am văzut ce e pe jos. Mizerie.

ANGAJATĂ 2: Nu ți-au spus ăștia? (neinteligibil) au cărat ăștia la găleți. Cred că peste 200 de găleți. M-am dus azi-noapte și m-am uitat acolo la hazna și s-a mai lăsat în jos. Dar dacă mai bagi mașina se umple iar. Iar vă vine c…. peste voi acolo.

ANGAJATĂ 1: Da. Și nici pă etajul 1?

ANGAJATĂ 2: Nici. Nimic. Ce să faci la etajul 1, să speli, ce să faceți acolo?

ANGAJATĂ 1: Nuu. Ca să dau… adică dacă și fac ăștia băi, dușuri…

ANGAJATĂ 2: Nu mai faceți nimic. Stop astăzi. Până mâine dimineață, că cică a căutat vidanjă și nu a găsit, cu toate că-i sâmbătă și duminică.

ANGAJATĂ 1: Da, bine, păsă, că mi-ai zis.

ANGAJATĂ 2: Iese apa peste voi acolo.”

„Am stors-o și a ieșit ca un vierme”

O altă discuție, între o asistentă și managerul centrului, arată cum vârstnicii s-au infectat ca urmare a condițiilor în care erau cazați.

„ASISTENTĂ: Am găsit-o pe doamna XXX cu mâna roșie, ardea, cu o bubă, iar înăuntru, am stors-o și a ieșit ca un vierme, ca o muscă, sper să nu fi fost intrată acolo vreo arătanie d-asta. Noi am făcut niște poze mai concludente…

MANAGER: Nu intră, nu intră în piele astea!

ASISTENTĂ:[…] eu când am început să o storc, că a făcut și puroi, a ieșit dinăuntru, am făcut poze!

MANAGER: Trimiteți pozele să le văd, dar nu cred, că astea nu intră în piele (ploșnițe)!

ASISTENTĂ: Cred că pe mâna ei a murit vreo muscă sau, mă rog, că ea se și scarpină, ai văzut că mâna ei e neagră, partea aia, că ea nu o mișcă, o mută cu cealaltă!

MANAGER: Da…

ASISTENTĂ: Și cred că s-a frecat acolo, partea proastă e că mâna e foarte roșie, arde, acum îi pun comprese și am stors c…. ăla de insectă care a fost, a ieșit un pic, dar a ieșit, na, nu știu, eu cred că muscă a fost, Dumnezeu știe. Deci, i-am chemat și pe ei, pe bune, m-am speriat un pic. Eu o să-i pun comprese în continuare, nu cred că o să fie neapărat nevoie de antibiotic, nu are febră, nu are tensiune, nu are nimic. Ea zice că de câteva zile e așa, dar ea dacă mâna aia nu o simte deloc, nu își dă seama cum e, a văzut-o că se scarpină, că s-a scărpinat, deci, se vede clar că s-a scărpinat, a spus și ea că s-a scărpinat, a usturat-o, dar nu știe să spună cum a usturat-o, ce și cum, în ce fel (neinteligibil)”.

Dosarul abuzurilor de la căminele de bătrâni

Tribunalul București a decis, miercuri seară, arestarea a patru dintre inculpați, față de ceilalți luându-se măsura arestului la domiciliu, respectiv a controlului judiciar.

Cei patru inculpați arestați preventiv pentru 30 de zile sunt Ștefan Godei, administratorul unuia dintre căminele de bătrâni, fratele acestuia, Dan Godei, la rându-i coordonator de centru, Andrei Răzvan Țicu, șef serviciu din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov și Ovidiu Dumitra, fost polițist în cadrul Inspectoratului de Poliție Ilfov, soțul Cristinei Dumitra, cea care a administrat afacerea căminelor de bătrâni.

Situația din aceste centre de bătrâni a fost dezvăluită, începând din luna februarie, de Buletin de București și Centrul de Investigații Media. Investigațiile au fost publicate inclusiv în Libertatea.

