Postarea despre Andreea a devenit virală, a strâns 24.000 de aprecieri, aproape 2.000 de comentari și a fost de aproape 900 de ori redistribuită, în doar 7 ore.

„Se plimba prin Vama Veche cu soțul ei. Era în ziua liberă. Cunoștea bine Vama și tipul de oameni ce veneau pe acolo. La un moment dat, a zărit un bărbat ce nu părea din peisaj.

-Nu îmi place tipul acesta, i-a spus soțului.

-Pe bune? Măcar astă seară stai și tu liniștită.

-Stau, dar trebuie să dau un telefon, i-a spus Andreea soțului în timp ce își suna colegul care era de serviciu.

-Uite, sunt la magazinul din centru. E un individ aici. Eu simt că e ceva cu el. Veniți și voi prin zonă.

Timp de câteva minute, Andreea a stat cu ochii pe acel bărbat până când acesta a ajuns la un autoturism care avea prelată pe el. În timp ce acesta a ridicat prelata, Andreea a văzut numărul de înmatriculare.

-Te rog, verifică numărul acesta de înmatriculare, i-a spus Andreea colegului.

În câteva minute a venit răspunsul.

-Mașina e furată din Timișoara. Individul mai e acolo?

-Da, da. Pleacă acum înspre centru.

-Perfect. Îi ieșim în față.

Și așa s-a și întâmplat. Oprit de polițiști, bărbatul a recunoscut totul. De fapt, era urmărit și pentru alte fapte. A avut însă o singură întrebare.

-Cum v-ați dat seama? Eu am ajuns ieri noapte și am pus imediat prelata pe mașină.

-Nu după mașină. Colega noastră a avut un semn de întrebare de cum v-a văzut prin stațiune.

-Adică ce anume!

-Adică simte hoții!

Nu demult, colegii ei se uitau pe niște imagini de pe camerele de supraveghere ale unui magazin. Se vedea cum un individ care încercase să-și protejeze fața cu o șapcă furase din casa de marcat banii, profitând de neatenția vânzătoarei.

-Pe tipul acesta îl știu de undeva. Opriți imaginea când intră în magazin, le-a spus Andreea colegilor.

S-a uitat câteva secunde la acel individ.

-Da, el e! Este din Odorheiu Secuiesc. I se spune… și ăsta e modul lui de operare. Să vorbim cu cei de la Odorhei.

După numai câteva minute, individul era identificat. Adus în fața polițiștilor, și-a recunoscut fapta.

Nu era prima dată când Andreea recunoștea pe cineva folosind memoria vizuală. În urmă cu ceva timp, a fost chemată de colegii ei.

-Avem poza asta. Ți se pare cunoscut?

-Îl știu. E din Iași, dar stă foarte puțin acolo. E voiajor. Fură din locuri publice, de regulă genți sau portofele. Trebuie prins când ajunge acasă, când vine să-și lase „prada”.

Ea este Andreea, are 33 de ani și este polițistă din anul 2008. Are o memorie vizuală de invidiat și mai are ceva: pasiunea pentru meseria pe care și-a ales-o.

A fost întrebată de multe ori dacă nu i-a fost teamă să intervină la acțiuni care necesitau forța fizică. Răspunsul a fost de fiecare dată același:

-Teamă? Niciodată! Eu sunt polițist!

Ea este Andreea și merită aprecierea noastră și, spunem noi, și a voastră!”

