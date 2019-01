Înainte să te prezinți în fața unui specialist în etichetă, îți mai cercetezi o dată hainele și recapitulezi regulile bunei-purtări. Cum întinzi mâna când faci cunoștință, cum te așezi pe scaun, ce perle' scoți pe gură. Dar uiți tot ce ai recapitulat când o întâlnești pe Andreea Ștefănescu.

Cu un zâmbet încântător, relaxat, o căldură anume, îți dă încredere să fii tu. Când ai în față un profesionist al manierelor, el are grijă să nu te facă să te simți inconfortabil, nu e nazistul gesturilor necugetate. Și aflu care e motivul pentru care nu te lovește peste mână când ridici ceașca de cafea de pe masă fără să ridici și farfuriuța.

E simplu: „Studiile de etichetă nu sunt ceva ce înveți pentru tine, ca să pari tu și mai strălucitoare, ca un diamant în societate, ci e ceva ce faci pentru ceilalți, ca și ceilalți să se simtă bine în prezența ta”, îmi spune Andreea. Da, găsesc cuvântul care o caracterizează: „încântătoare”.

Pariul cu colegii de birou

Genunchii ei se ating, picioarele sunt aproape lipite. Mâna i se odihnește din când în când în poală, gesticulează moderat. Cu siguranță sunt multe „finisări” adunate de Andreea în multele școli pe care le-a absolvit, dar tot nu pot să o văd diferită pe Andreea Ștefănescu de azi de cea de acum zece ani. Când lucra ca webdesigner în București. Atunci a pus un pariu fără miză cu colegii ei de muncă. Mai degrabă, a fost o provocare lansată de băieți să se ducă la interviul de recrutare al unei companii aeriene din Orientul Mijlociu. S-a dus cu trenul până la Belgrad pentru interviul la Emirates, a fost acceptată și după nici o lună avea primul zbor spre Dubai, ca însoțitoare de zbor.

„Eu n-am visat să fiu stewardesă. Am ajuns în meseria asta dintr-un pariu și m-am îndrăgostit de ea. Am călătorit în 89 de țări și în general oamenii se duc să vadă locurile, obiectivele turistice, eu am preferat să privesc oamenii. Întotdeauna mă duceam în locurile unde localnicii mâncau, am vrut să văd cât mai mult din felul cum își trăiesc viața, cum gândesc, ce ritualuri au și, cu fiecare destinație nouă, eram și mai fascinată de acest domeniu”, povestește Andreea.

Cum o recunoști pe soția proprietarului avionului?

Românca a fost recrutată de aviația privată și a lucrat șase ani pentru familia regală din Emiratele Arabe. „Probabil puțini știu că înainte de fiecare zbor primim un profil al pasagerului VIP, cel care este, în general, proprietarul avionului privat cu care zburăm. Înainte să încep să zbor am avut training. Trainerul din Elveția ne-a întrebat: care credeți că este șeful vostru? Iar noi am răspuns: șeful avionului. Și trainerul ne-a zis: greșit, o să vă pierdeți toate jobul fiindcă voi credeți asta. Șeful vostru este soția șefului avionului, dacă nu vă înțelegeți bine cu ea, sigur vă pierdeți jobul. Problema era cum o identificăm pe soția șefului avionului. În șase ani de aviație și în peste 500 de zboruri, n-am dat niciodată greș în a o identifica. Pentru că femeia respectivă avea o asemenea prezență în momentul în care intra în avion, care mă fascina. Nu era vorba de brandurile pe care le purta, pentru că niciodată nu venea plină de genți sau bijuterii, era pur și simplu ce emana în momentul în care pășea în avion. Asta m-a fascinat și m-a făcut să aflu mai multe”, povestește Andreea.

Ca să nu te fure luxul, faci acte de caritate

Pasagerii avionului regal erau atât de importanți, încât comportamentul nu avea voie să iasă din norme. Trebuie să știi să asculți și să nu îți impui propriile opinii, să conferi călătorilor securitate și confort, aflu de la Andreea. Unii preferau ca echipajul să nu cunoască limba țării lor pentru că se discutau lucruri confidențiale. De altfel, contractele de confidențialitate erau foarte stricte.

Și când lucrezi la acel nivel, e foarte ușor să pierzi contactul cu realitatea. Așa că stewardesele aveau un truc.

„Suntem femei și în momentul în care vezi o lume care nu este a ta, e ușor să te desprinzi de realitate și să crezi că toate brandurile și toate diamantele, și toate condițiile de lux pe care le vezi fac parte cumva și din realitatea ta. Și în momentul acela se produce un declic în mintea fetelor. De aceea fetele care rezistă în aviația privată (se lucrează o lună cu o lună), în luna în care nu lucrează încearcă să se ducă să facă acte de caritate sau să se ducă în țara lor, ca să vadă alternativa vieții pe care o au la muncă și să rămână realiste”, povestește Andreea. Tânăra de 31 de ani, fiică de preot din Târgoviște, nu a avut niciodată probleme să rămână pe pământ, atunci când luxul încerca să slăbească puterea gravitației.

Școala cu 47 de examene de admitere

Andreea Ștefănescu a făcut un MBA în International Hospitality, apoi a primit primul certificat de trainer în etichetă și protocol de la English Manner, o școală sub patronajul Casei Regale a Angliei, apoi a trecut pe la The Protocol School of Washington și ulterior a fost acceptată la Institut Villa Pierrefeu. „Am dat 47 de examene din politică, diplomație, ritualuri, tabuuri, artă, feluri de a mânca, am studiat toate cele patru tipuri de servire și feluri în care se cinează: britanic, american, continental și francez. Și toate astea au fost o investiție ca eu să pot să împărtășesc lumii întregi informații care în mod normal au fost limitate la case regale sau la oameni dintr-o altă pătură socială. Am vrut ca oamenii să aibă acces la toate aceste abilități care îți fac viața mai ușoară în drumul spre succes”, explică Andreea. A înființat după absolvire platforma online School of Manners, unde împărtășește toate cunoștințele ei lumii întregi.

Andreea este o enciclopedie a obiceiurilor și cutumelor de pe Mapamond. Pur și simplu pui degetul pe hartă și îți povestește despre țara respectivă, ce poți și ce nu poți face, ce este nepoliticos și ce scandalos. Multe din aceste cunoștințe le-a învățat la institutul elvețian care a fost înființat la 1800. Atunci, dealul pe care se afla conacul ce adăpostește școala era plin de institute de maniere. Acolo s-a pregătit pentru viața de prințesă și Lady Diana.

Nu-și cunosc numele de familie și trecutul

Cursantele au reguli stricte în vila din Montreux. „În timpul școlii nu avem voie să ne știm sau să ne adresăm cu numele întreg sau să ne împărtășim trecutul, tocmai ca toate fetele să pornească pe picior de egalitate. O să râzi, dar multe dintre fete niciodată nu și-au făcut patul, nu știau. Pentru că aveau atât de mult personal în casele lor. Aveam un regulament despre cum să lăsăm camerele, aveam inspecție în fiecare zi. La 7.30 dimineața eram toate la micul dejun, instructoarele verificau, ne spuneau în ce stil vom mânca în acea zi, eram trecute prin diferite stiluri, am învățat să mănânc cu furculița și cuțitul o portocală, e o experiență mai interesantă decât pare. A fost interesant să le vezi pe fete cum se schimbă la nivel emoțional și moral în cele două luni. De neuitat”, povestește tânăra.