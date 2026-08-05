Cazul a intrat în atenția oamenilor legii după ce în localitate au apărut suspiciuni legate de dispariția îndelungată a bătrânei. În urma verificărilor efectuate la fața locului, anchetatorii au descoperit că decesul nu fusese niciodată declarat la Starea Civilă sau la autoritățile medicale.

Exhumare și expertiză antropologică la ordinul procurorilor

Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor a preluat dosarul și a dispus de urgență exhumarea rămășițelor umane găsite în curtea imobilului.

Osemintele bătrânei au fost ridicate și trimise la Institutul de Medicină Legală, unde vor fi supuse unei complexe expertize antropologice și medico-legale.

Specialiștii urmează să stabilească cu exactitate cauza morții și să determine dacă femeia a fost victima unei infracțiuni cu violență sau dacă a decedat din cauze naturale, înainte de a fi îngropată în secret.

Ancheta vizează în prezent două infracțiuni extrem de grave: profanare de cadavre sau morminte și înșelăciune.

Nepoata bătrânei, principala suspectă în dosar

Principala suspectă identificată de anchetatori este chiar nepoata femeii. Aceasta este acuzată că a ascuns moartea bunicii sale pentru a primi în continuare, lună de lună, drepturile bănești cuvenite bătrânei.

Procedura ilegală s-a desfășurat fără respectarea niciunei norme legale sau sanitare. Trupul neînsuflețit a fost înhumat în spatele casei fără certificat constatator al decesului, fără act de deces eliberat de primărie și fără nicio autorizație de înhumare.

Polițiștii și procurorii din Galați continuă cercetările pentru a stabili dacă nepoata a acționat singură sau dacă a avut complici din rândul familiei ori al cunoscuților, atât la momentul îngropării ilegale, cât și în procesul de ridicare a pensiei de la poștaș sau din conturile bancare.

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