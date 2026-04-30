Andrew Tate, surprins de radar cu 196 km/h într-o zonă în care limita era de 50 km/h

În dimineața zilei de 7 iunie 2025, Andrew Tate a fost surprins de radar cu 196 km/h, pe DN7, în localitatea Bujoreni, din județul Vâlcea. Aparatul radar a înregistrat o depășire a limitei legale cu 146 km/h.

„Pentru abaterea constatată, acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.822 de lei”, a transmis atunci IPJ Vâlcea. În plus față de amenda primită, Andrew Tate s-a ales și cu suspendarea permisului de conducere pentru 120 de zile.

Influencerul a contestat în instanță procesul verbal încheiat de IPJ Vâlcea, iar milionarul a primit permisul înapoi, până la o decizie definitivă. Sfătuit de avocații săi, Tate nu a atacat doar legalitatea procesului-verbal, ci și legislația rutieră. Dosarul a fost înregistrat pe 10 iunie pe 2025 la Judecătoria Brașov.

Cazul a ajuns la CCR

Pe 25 februarie 2026, Judecătoria Brașov a admis „cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate invocată de petent”. Iar judecarea cauzei a fost suspendată „până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate”.

În acest fel, Andrew Tate a reușit să amâne pe o durată nedeterminată și suspendarea dreptului de a conduce un automobil pe drumuri publice în România. După ce judecătorii CCR vor rezolva sesizarea, dosarul se întoarce la Judecătoria Brașov, unde procesul se va relua de unde a rămas.

„E prezumat că a condus cu 196 la oră. Noi contestăm această constatare a agentului. […] Am înțeles să contestăm, cu excepție de neconstituționalitate, decizia referitoare la interpretarea dispozițiilor legale” a explicat avocatul lui Andrew Tate, Eugen Vidineac, pentru Observator News.

Avocatul a mai adăugat: „În situația în care se admite o excepție de neconstituționalitate, atunci Parlamentul are obligația să modifice temeiul de drept”.

Cazul ar putea deschide ușa unui precedent pentru mii de șoferi români

Andrew Tate ar putea schimba complet legislația rutieră din țară, în cazul în care Curtea Constituțională va admite excepția de neconstituționalitate. Iar de acest lucru ar putea profita apoi toți șoferii sancționați pentru depășirea limitei legale de viteză.

Astfel, șoferii nu vor fi nevoiți să atace doar legalitatea procesului-verbal, cum se întâmplă acum, ci și severitatea măsurilor dispuse de polițiști. În aceste cazuri, judecătorii ar putea reduce valoarea amenzii, perioada de suspendare a permisului sau chiar elimina total suspendarea.

Dacă, însă, CCR va respinge plângerea lui Tate, influencerul va fi pieton patru luni.

Amintim că frații Tate sunt în continuare cercetați de DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol. Tribunalul București a revocat pe 6 aprilie, toate măsurile preventive dispuse împotriva lui Andrew și Tristan Tate. Această decizie este definitivă și le permite acestora să se deplaseze liber, fără obligația de a se prezenta periodic la poliție.

Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Viva.ro
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
S-a decis în urmă cu câteva minute, în plină criză politică! Anunțul venit direct de la guvern a surprins pe toată lumea. Ilie Bolojan a spus clar!
Unica.ro
S-a decis în urmă cu câteva minute, în plină criză politică! Anunțul venit direct de la guvern a surprins pe toată lumea. Ilie Bolojan a spus clar!
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
GSP.RO
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.RO
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
Avantaje.ro
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly
Tvmania.ro
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly

Ministerul de Externe declasifică 5000 de dosare despre mineriadă, alegerile din 1990 și corespondența cu URSS: „Au fost ținute departe de public”
Știri România 23:23
Ministerul de Externe declasifică 5000 de dosare despre mineriadă, alegerile din 1990 și corespondența cu URSS: „Au fost ținute departe de public”
Turiștii de la mare au intrat în apă la 11 grade, înainte de 1 Mai: câți oameni sunt așteptați pe litoral, în ciuda vremii urâte
Știri România 21:03
Turiștii de la mare au intrat în apă la 11 grade, înainte de 1 Mai: câți oameni sunt așteptați pe litoral, în ciuda vremii urâte
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Adevarul.ro
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Despărțire neașteptată în lumea tenisului! Un cunoscut sportiv a pus capăt relației, după 6 ani
Fanatik.ro
Despărțire neașteptată în lumea tenisului! Un cunoscut sportiv a pus capăt relației, după 6 ani
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Financiarul.ro
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Superliga.ro (P)
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Cum își ocupă Ilinca Vandici timpul liber. Vedeta a dezvăluit ce plan are pentru 1 mai 2026: „Fiecare sărbătorește cum dorește”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:24
Cum își ocupă Ilinca Vandici timpul liber. Vedeta a dezvăluit ce plan are pentru 1 mai 2026: „Fiecare sărbătorește cum dorește”
Olga Barcari a spus ce nu se vede la TV de la Survivor România. Ce a dezvăluit despre Gabi Tamaș: „Pentru mine, el este câștigătorul”
Stiri Mondene 16:45
Olga Barcari a spus ce nu se vede la TV de la Survivor România. Ce a dezvăluit despre Gabi Tamaș: „Pentru mine, el este câștigătorul”
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Au apărut cireşele, la 170 de lei kilogramul. Oamenii cumpără cel mult câteva sute de grame
ObservatorNews.ro
Au apărut cireşele, la 170 de lei kilogramul. Oamenii cumpără cel mult câteva sute de grame
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
GSP.ro
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
GSP.ro
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
Mediafax.ro
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Advertorial
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
„Strâmtoarea lui Trump”. Președintele SUA publică o hartă în care a schimbat numele Strâmtorii Ormuz
Mediafax.ro
„Strâmtoarea lui Trump”. Președintele SUA publică o hartă în care a schimbat numele Strâmtorii Ormuz
O tânără însărcinată a ajuns la spital după o ciocnire în lanț, pe o stradă din Galați. Incidentul a fost provocat de un șofer de 18 ani
KanalD.ro
O tânără însărcinată a ajuns la spital după o ciocnire în lanț, pe o stradă din Galați. Incidentul a fost provocat de un șofer de 18 ani

Sorin Grindeanu a spus dacă își va da demisia din fruntea PSD în cazul în care moțiunea de cenzură e respinsă. Întrebarea despre AUR la care a refuzat să răspundă
Politică 21:35
Sorin Grindeanu a spus dacă își va da demisia din fruntea PSD în cazul în care moțiunea de cenzură e respinsă. Întrebarea despre AUR la care a refuzat să răspundă
Grindeanu l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea: „A întins o capcană de tipul «după mine, potopul»”
Politică 21:07
Grindeanu l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea: „A întins o capcană de tipul «după mine, potopul»”
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Mihai Stoica a anunţat noul antrenor de la FCSB: „Vine dintr-o ţară frumoasă, încărcată de istorie!”
Fanatik.ro
Mihai Stoica a anunţat noul antrenor de la FCSB: „Vine dintr-o ţară frumoasă, încărcată de istorie!”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea