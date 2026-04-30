Andrew Tate, surprins de radar cu 196 km/h într-o zonă în care limita era de 50 km/h

În dimineața zilei de 7 iunie 2025, Andrew Tate a fost surprins de radar cu 196 km/h, pe DN7, în localitatea Bujoreni, din județul Vâlcea. Aparatul radar a înregistrat o depășire a limitei legale cu 146 km/h.

„Pentru abaterea constatată, acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.822 de lei”, a transmis atunci IPJ Vâlcea. În plus față de amenda primită, Andrew Tate s-a ales și cu suspendarea permisului de conducere pentru 120 de zile.

Influencerul a contestat în instanță procesul verbal încheiat de IPJ Vâlcea, iar milionarul a primit permisul înapoi, până la o decizie definitivă. Sfătuit de avocații săi, Tate nu a atacat doar legalitatea procesului-verbal, ci și legislația rutieră. Dosarul a fost înregistrat pe 10 iunie pe 2025 la Judecătoria Brașov.

Cazul a ajuns la CCR

Pe 25 februarie 2026, Judecătoria Brașov a admis „cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate invocată de petent”. Iar judecarea cauzei a fost suspendată „până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate”.

În acest fel, Andrew Tate a reușit să amâne pe o durată nedeterminată și suspendarea dreptului de a conduce un automobil pe drumuri publice în România. După ce judecătorii CCR vor rezolva sesizarea, dosarul se întoarce la Judecătoria Brașov, unde procesul se va relua de unde a rămas.

„E prezumat că a condus cu 196 la oră. Noi contestăm această constatare a agentului. […] Am înțeles să contestăm, cu excepție de neconstituționalitate, decizia referitoare la interpretarea dispozițiilor legale” a explicat avocatul lui Andrew Tate, Eugen Vidineac, pentru Observator News.

Avocatul a mai adăugat: „În situația în care se admite o excepție de neconstituționalitate, atunci Parlamentul are obligația să modifice temeiul de drept”.

Cazul ar putea deschide ușa unui precedent pentru mii de șoferi români

Andrew Tate ar putea schimba complet legislația rutieră din țară, în cazul în care Curtea Constituțională va admite excepția de neconstituționalitate. Iar de acest lucru ar putea profita apoi toți șoferii sancționați pentru depășirea limitei legale de viteză.

Astfel, șoferii nu vor fi nevoiți să atace doar legalitatea procesului-verbal, cum se întâmplă acum, ci și severitatea măsurilor dispuse de polițiști. În aceste cazuri, judecătorii ar putea reduce valoarea amenzii, perioada de suspendare a permisului sau chiar elimina total suspendarea.

Dacă, însă, CCR va respinge plângerea lui Tate, influencerul va fi pieton patru luni.

Amintim că frații Tate sunt în continuare cercetați de DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol. Tribunalul București a revocat pe 6 aprilie, toate măsurile preventive dispuse împotriva lui Andrew și Tristan Tate. Această decizie este definitivă și le permite acestora să se deplaseze liber, fără obligația de a se prezenta periodic la poliție.