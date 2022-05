Kievul a exclus orice acord de pace care ar implica cedarea de teritorii şi a respins cererile de încetare a focului, care ar implica rămânerea forţelor ruse în zonele pe care le-au ocupat. Potrivit ucrainenilor, acest lucru ar oferi Moscovei timp pentru a-şi reface forţele.

Duda a mai afirmat că comunitatea internaţională trebuie să-i ceară Rusiei să se retragă complet din Ucraina.

„Dacă Ucraina este sacrificată pentru motive economice sau ambiţii politice – chiar şi un singur centimetru din teritoriul său – va fi o lovitură uriaşă nu numai pentru naţiunea ucraineană, ci pentru întreaga lume occidentală”, a declarat Duda.

Polish President @AndrzejDuda speaking in Ukrainian and Polish, being warmly welcomed in the Ukrainian parliament – unprecedented and important visit. Good to see #Poland setting very high standards in terms of supporting #Ukraine Nothing else will do! #StandWithUkraine️ ? https://t.co/bu9VJOaSFS