Presiuni în interiorul Partidului Laburist

Premierul britanic Keir Starmer ar fi decis să își anunțe demisia din funcția de prim-ministru al Regatului Unit, potrivit informațiilor publicate de presa britanică.

Cotidianul The Observer a relatat că șeful Guvernului intenționează să facă anunțul luni, iar informația este preluată deja de mai multe publicații din Marea Britanie.

Potrivit relatărilor, după consultări cu miniștri, membri ai Partidului Laburist și reprezentanți sindicali, Starmer ar fi ajuns la concluzia că trebuie să îi facă loc lui Andy Burnham, considerat favoritul membrilor de partid, pentru a evita o revoltă internă care i-ar putea grăbi plecarea din funcție.

În ultimele zile, în interiorul Guvernului s-a discutat inclusiv despre posibilitatea unor demisii în lanț ale miniștrilor, menite să forțeze schimbarea conducerii.

Patru miniștri i-ar fi cerut lui Starmer să se retragă

Tonul adoptat de Downing Street s-a schimbat semnificativ în ultimele zile. Ministrul britanic al Afacerilor și Comerțului, Peter Kyle, a declarat pentru Sky News că premierul a avut timp să reflecteze asupra situației politice.

„Pe lângă faptul că a muncit intens pe parcursul weekendului, cred că a avut timp să reflecteze asupra realității politice, a provocărilor și oportunităților cu care se confruntă”, a spus Kyle, potrivit El Pais.

Potrivit presei britanice, cel puțin patru miniștri i-au cerut deja premierului să se retragă și să stabilească un calendar clar al plecării sale. Printre aceștia se numără ministrul de Externe, Yvette Cooper, ministrul pentru Combaterea Schimbărilor Climatice, Ed Miliband, ministrul de Interne, Shabana Mahmood, și ministrul Transporturilor, Heidi Alexander.

Donald Trump consideră demisia inevitabilă

Președintele american Donald Trump a sugerat, la rândul său, că demisia lui Starmer este inevitabilă.

„Keir Starmer va demisiona din funcția de prim-ministru al Regatului Unit. A eșuat grav în două probleme foarte importante: imigrația și energia (deschideți exploatările petroliere din Marea Nordului). Îi doresc tot binele”, a scris Trump pe rețeaua sa socială Truth.

Andy Burnham, principalul favorit pentru funcția de premier

Andy Burnham și-a consolidat poziția după victoria obținută în alegerile parțiale din circumscripția Makerfield, unde a reușit să învingă candidații susținuți de extrema dreaptă și să obțină un mandat de deputat. Potrivit mai multor publicații britanice, succesul electoral l-a transformat în principalul favorit pentru conducerea Partidului Laburist și a Guvernului.

Burnham a obținut peste 50% din voturi și a reușit să atragă mai multe sufragii decât toți ceilalți candidați la un loc, depășind clar formațiunile Reform UK și Restore Britain.

Cum ar putea fi ales noul lider laburist

Regulile Partidului Laburist prevăd că pentru declanșarea unei competiții interne este necesar sprijinul a cel puțin 20% dintre deputații grupului parlamentar, adică 80 de semnături, la care se adaugă semnătura candidatului.

În ultimele săptămâni au fost vehiculate și alte nume pentru succesiunea la conducerea partidului, printre acestea fiind fostul ministru al Justiției Wes Streeting, Angela Rayner sau actualul ministru Ed Miliband. Totuși, victoria lui Burnham pare să fi consolidat sprijinul intern în favoarea sa.

Dacă niciun alt candidat nu va intra în cursă, iar Starmer va decide să nu candideze pentru un nou mandat la conducerea partidului, fostul primar al Manchesterului ar putea fi ales fără o competiție reală. În cazul confirmării demisiei lui Starmer, Regatul Unit ar avea al șaptelea prim-ministru în ultimii zece ani, într-un context politic marcat de instabilitate după referendumul privind Brexitul din 2016.

Noul lider de la Downing Street ar urma să preia și dosarul relațiilor cu Uniunea Europeană. Deși actualul Guvern a încercat o apropiere de Bruxelles, pozițiile oficiale privind neaderarea la piața unică europeană și la uniunea vamală au rămas neschimbate.

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