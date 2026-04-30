Cum a început ancheta

Potrivit investigației desfășurate de Procuratura din Roma, banii provin din impozite, taxe cadastrale și ipotecare, depozite și cesionări de credite fiscale, relatează publicația Il Messaggero. Printre victime se numără nu doar persoane fizice, ci și instituții precum Agenția Națională de Administrare Fiscală (Agenzia delle Entrate) și Consiliul Notarilor din districtele reunite Roma, Velletri și Civitavecchia.

Investigația a fost declanșată în februarie 2025, când un pensionar de 74 de ani a sesizat autoritățile după ce 100.000 de euro din vânzarea apartamentului său au dispărut fără urmă.

După cum a relatat avocatul Nicola Coronati pentru Il Messaggero, bărbatul apelase la o agenție imobiliară care finalizase negocierea cu cumpărătorii, un cuplu de americani care se mutau din Texas în capitala Italiei. Odată stabilit prețul de achiziție la 350.000 de euro, părțile au continuat tranzacția prin intermediul „notarului hoț”, recrutat chiar de agenția imobiliară. Profesionistul deschisese ulterior un cont bancar restricționat unde urma să fie depusă întreaga sumă – 250.000 de euro – în așteptarea termenelor prevăzute.

Însă, odată expirate termenele, au început problemele. Victima a solicitat de mai multe ori intervenția agenției imobiliare, iar apoi, după ce încă o cerere a rămas fără răspuns, a acționat pe căi legale.

Ancheta a dezvăluit că acest caz nu era singular, ci făcea parte dintr-un sistem bine pus la punct prin care notarul deturna, în mod repetat, fonduri aflate sub administrarea sa.

Modul de operare al notarului

Procurorii au stabilit că E.B. a acționat conform unui „plan criminal” bine definit.

„În calitate de notar, cu mai multe acțiuni executive ale aceleiași intenții infracționale, a însușit sume de bani de care dispunea în virtutea funcției sale”, se arată în documentele oficiale. Sumele sustrase au fost folosite în interes personal, iar prejudiciul total a fost estimat la 5 milioane de euro.

În decembrie 2024, Comisia administrativă regională de disciplină a Lazio a dispus suspendarea lui E.B. din funcția de notar pentru o perioadă de cinci ani. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial al Italiei, iar ulterior, notarul a fost exclus definitiv din profesie.

„Măsura preventivă de suspendare din exercitarea funcțiilor notariale a fost luată pentru a preveni alte abateri similare”, se specifică în comunicatul Comisiei.

