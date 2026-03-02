Angajata a relatat că i s-a comunicat concedierea într-un mod „complet neprofesional”, dar a decis să accepte situația și să predea atribuțiile fără conflicte. Surpriza a apărut când s-a întors la birou pentru a-și recupera lucrurile personale: totul era deja împachetat, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

„L-am întrebat pe un coleg dacă el mi-a strâns lucrurile. Mi-a spus că șeful s-a ocupat de asta”, a povestit ea pe Reddit. Acest episod i-a ridicat primele semne de întrebare.

Când a ajuns acasă, femeia a constatat că îi lipsește un jurnal personal, pe care l-a avut cu ea încă din liceu.

„În el sunt însemnări personale, izbucniri emoționale, frustrări și gânduri, inclusiv despre job, dar strict din perspectiva mea privată”, a explicat ea.

A contactat imediat șeful, dar acesta a negat că ar ști ceva despre jurnal. Nici colegii nu i-au putut oferi informații. La scurt timp, a primit o propunere de reziliere amiabilă a contractului, pe care a refuzat-o. După câteva zile, angajatorul i-a trimis o notificare de concediere urgentă.

Conform documentelor primite, decizia de concediere s-a bazat pe descoperirea jurnalului în timpul curățeniei, iar „din cauza conținutului descoperit”, colaborarea a fost încheiată.

„Dacă am scris ceva despre muncă, erau doar frustrări personale. Este jurnalul meu privat, nu un document de serviciu”, a declarat ea.

Fosta angajată i-a dat un ultimatum angajatorului, cerând returnarea jurnalului în termen de trei zile. În caz contrar, a anunțat că va apela la autoritățile competente.

„Știu că poate a fost o greșeală să-l aduc la birou, dar era pe un raft cu lucrurile mele personale. Mi-a fost luat înainte să am ocazia să le recuperez”, a subliniat ea.

Postarea sa a generat un val de reacții pe Reddit, mulți utilizatori sfătuind-o să contacteze un avocat. „Caută un avocat bun, cred că ai șanse mari să primești despăgubiri”, „Pare un caz clar pentru tribunal”.

În Olanda, un tânăr în vârstă de 21 de ani, specialist IT, a fost concediat la doar două zile după ce a început să lucreze la o companie de suport tehnic la distanță. Motivul: refuzul de a da mâna cu șefa echipei în timpul primei întâlniri.



