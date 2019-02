Iulian Bărăscu, primarul comunei Poboru, a declarat că incidentul a avut loc vineri seara în casa celor doi tineri. Soțul contabilei, un bărbat de 30 de ani, le-ar fi spus polițiștilor că și-a împușcat din greșeală soția în umăr, în timp ce își curăța arma de vânătoare.

„Eu sunt la faţa locului, cu Poliţia, la casă, unde se pare că s-a întâmplat. Sunt şocat. E ca şi fata mea, aşa o consider, o fată care mi-a câştigat tot respectul, după aproape un an de zile de când e angajată la primărie. O familie de tineri vrednici, cuminţi. Am aflat că s-a descărcat arma din greşeală, accidental, în timp ce încerca să o cureţe. E criminalistica aici, în vilă, cercetează. Au vilă, tractoare, capre, vaci, oi, maşini. Am angajat-o contabil prin concurs, o familie model. Tatăl lui e un om apreciat, poştaş în sat. Cred că îşi pregătea arma pentru sâmbătă, când mergea la vânătoare. Erau la masă, nu era nicio problemă „, a declarat Iulian Bărăscu, primarul comunei Poboru, pentru Mediafax.