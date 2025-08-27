Alți 11 români au încasat în aceeași lună venituri brute cuprinse între 100.000 şi 500.000 de euro, iar alţi 13 între 16.800 şi 100.000 de euro.

„O contribuţie la Pilonul 2 de peste 100.000 lei poate însemna foarte multe, inclusiv excepţii din categoria primelor şi bonusurilor anuale de per­formanţă pentru companii internaţionale prezente în România, care acordă aceste prime la închiderea anului financiar al companiei-mamă, adică în luna iunie, şi/sau poate reprezenta salarii compensatorii pentru disponibilizarea unui manager într-o astfel de companie“, spune Paula Rus, managing partner al companiei de recru­tare în regim temporar Today Workforce.

În ceea ce privește contribuția la Pilonul II, aceasta este de 4,75% din venitul brut lunar, fapt care permite estimarea câștigurilor pe baza viramentelor.

O contribuție lunară în valoare de 100.000 de lei corespunde unui venit brut de peste 2,1 milioane de lei, care este echivalent cu aproape 425.000 de euro.

În situația celor doi salariați care se încadrează la categoria „peste 100.000 de lei“, veniturile brute înregistrate în iunie au depăşit 425.000 de euro.

Conform calculelor ZF, cea mai numeroasă categorie de participanți activi, respectiv 1,1 milioane de persoane, adică aproape un sfert din total, a avut câștiguri brute între 840 şi 1.260 de euro.

Recomandări 100 de zile de la câștigarea mandatului de Nicușor Dan. Interviu cu Cristian Andrei, consultant: „Președintele a ales misiunea de «a face pace» în societate, dar polarizarea este atât de adâncă, încât îi este greu să o neutralizeze singur”

De asemenea, proiectul pentru plata pensiilor din Pilonul II a fost aprobat: 30% din sumă poate fi retrasă la începutul perioadei de plată, restul de bani vor fi distribuiți în 8 ani.

