Angajații DSP București au fost chemați, sâmbătă dimineața, conform surselor Libertatea, pentru a fi testați în ajunul vizitei pe care președintele Iohannis o va face duminică, potrivit unor angajați ai instituției.

Potrivit acelorași surse, oamenilor DSP li s-au anulat toate zilele libere pentru a fi prezenți la acțiunea de la care “nu au voie să lipsească decât sub o motivație scrisă”.

Am fost în toate focarele posibile și ni s-a refuzat testarea. Până acum nu i-a interesat de noi, acum ne-au luat în turmă să ne testeze, doar pentru că va veni președintele. Angajat DSP București, sub protecția anonimatului:

Convocarea pentru testarea de sâmbătă dimineață a fi fost făcută de Oana Nicolescu, șefa DSP București, cu ajutorul directorului unității DSP Dudești, Angelica Chirica, spun cei cu care cele două șefe au luat legătura.

Ora 13:00: „Au plecat deja la laboratoare cu testele”

Libertatea a mers azi la Stadionul Național. Iată un fragment din conversația avută de reporterul Libertatea cu un voluntar DSP, la intrarea pe stadionul Arena Națională:

Reporter: Salut, nu te supăra, știi cumva unde are loc testarea DSP?

Voluntar: Ah, dar nu mai e. A fost făcută de dimineață.

Reporter: Ok, deci nu mai are rost.

Voluntar: Nu, nu mai are rost, au plecat demult la laboratoare cu testele.

Reporter: Că ne-au chemat pentru mâine…

Voluntar: Da, da, știu, păi de-asta zic că a fost făcută de dimineață, de la 9.

Recomandări Interlopii i-au crescut datoria de 10 ori unui muzician pentru trei perechi de adidași. Reacția mamei muzicianului

În schimb, la stadion se pregăteau ultimele detalii pentru vizita președintelui. Se trăgeau cabluri și se discuta despre amplasamentul unui pupitru la care să vorbească invitații.



Contactată telefonic de Libertatea, șefa DSP Oana Nicolescu a refuzat să ne răspundă la întrebări, altfel decât în procedura scrisă.



Nu știu ce vom putea face noi acolo. Probabil să stăm la un calculator și să nu facem nimic, doar să apărem în fața președintelui, ca în vremuri de altădată. Angajat DSP:

Președintele Klaus Iohannis ar urma să se întâlnească duminică, 29 noiembrie, cu angajații și voluntarii DSP, pe stadionul Arena Națională.



Pe agenda președintelui, publicată pe site-ul presidency.ro, nu există deocamdată niciun anunț cu privire la acest eveniment.



În ultima săptămână de dinaintea alegerilor parlamentare din 6 decembrie, acesta ar urma să viziteze mai multe instituții-cheie în pandemie, inclusiv Institutul Cantacuzino din Capitală, conform surselor Libertatea.

Ziarul a contactat Administrația Prezidențială ca să confirme vizita de duminică, de la Stadionul Național.





