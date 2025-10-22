Holacrația este un sistem de management al unei organizații în care autoritatea și luarea deciziilor sunt distribuite către echipe auto-organizate, în contrast cu menținerea acestora în vârful unei ierarhii, precum în cazul sistemului clasic de management.

Originea denumirii provine din cuvântul grecesc holon „care denotă o unitate independentă și complet funcțională, care face parte în același timp dintr-o entitate mai mare.

Sistemul este originar din SUA, fiind fondat de Brian Robertson începând cu 2001, ca un răspuns la nevoia companiilor de a stimula productivitatea și inovația în rândul angajaților, în special în domeniul tehnologiei.

Cum funcționează acest model de management?

O firmă de software din Lucerna, Elveția, a adoptat un model de organizare neobișnuit, fără ierarhii și fără șefi.

Apptiva, înființată acum 10 ani, a crescut de la 3 la 11 angajați folosind un sistem în care toți angajații iau decizii și își stabilesc singuri salariile

Sarah Wechsler, responsabilă de marketing la Apptiva de 2 ani, explică: „Oricine poate implementa propriile idei sau poate schimba ceva în strategie. Singura condiție este să existe un proces de consultare în care toți cei afectați din firmă sunt întrebați”.

Dacă toată lumea consideră că o idee este proastă, tot o pot implementa dacă vreau. Dar trebuie să fiu 100% în spatele ei și să-mi asum responsabilitatea.

Transparență și încredere: „Nu ne dăm salarii exagerate”

Wechsler subliniază importanța încrederii între colegi: „Sistemul nostru are nevoie de oamenii potriviți pentru a funcționa. Trebuie să ne putem încrede unii în alții”.

Referitor la salarii, ea explică: „Decidem singuri asupra salariului nostru. Pentru că toată lumea vede cât primesc ceilalți, nu ne dăm salarii exagerate”.

Angajații își oferă feedback săptămânal în echipe de câte doi. Există și un proces de rezolvare a conflictelor în 3 pași, care până acum a funcționat.

„Îi întrebăm mereu pe clienți ce părere au. Ei apreciază că putem lua decizii rapid, fără să trebuiască să întrebăm superiorii”, spune Wechsler.

Modelul pare să funcționeze: Apptiva a crescut constant, iar anul trecut a plecat primul angajat, din motive personale.



