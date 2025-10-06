Contextul declarațiilor lui Merkel

Merkel, care a condus Germania între 2005 și 2021, a afirmat că refuzul Poloniei de a sprijini Acordurile de la Minsk l-a încurajat pe Putin să invadeze Ucraina în 2022. Aceste acorduri, semnate în 2014 și 2015, vizau stabilirea unui armistițiu între Rusia, Ucraina și republicile autoproclamate Donețk și Luhansk.

Fostul cancelar a declarat: „De aceea am vrut un nou format în care să putem vorbi direct cu Putin, în calitate de Uniune Europeană”. Ea a adăugat: „Unii oameni nu au susținut acest lucru. Aceștia au fost în principal statele baltice, dar și Polonia a fost împotriva acestui lucru”.

Acordurile de la Minsk au fost semnate în urma secesiunii regiunilor Donețk și Luhansk din Ucraina. Primul acord, semnat în septembrie 2014, a implicat reprezentanți ai Rusiei, Ucrainei și OSCE.

Merkel a susținut că primul acord de la Minsk „a adus calm” între 2015 și 2021, oferind Ucrainei timp să se consolideze. Cu toate acestea, realitatea pe teren a fost diferită, cu continuarea luptelor și încălcări ale acordului de încetare a focului.

Reacții și consecințe

Declarațiile lui Merkel au stârnit controverse, în special în contextul continuării agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Recent, Rusia a lansat un atac major asupra mai multor regiuni ucrainene, folosind drone, rachete și bombe aeriene ghidate.

Cel puțin cinci civili au murit în urma acestui atac. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a raportat că Moscova a trimis peste 50 de rachete balistice și aproximativ 500 de drone în nouă regiuni din Ucraina.

Atacuri în Liov

Orașul Liov, considerat anterior un refugiu relativ sigur, a fost și el ținta acestui atac. Maksym Kozytskyi, șeful administrației militare locale, a declarat că acesta a fost cel mai mare atac aerian asupra orașului și a regiunii înconjurătoare de la începutul invaziei ruse.

Kozytskyi a raportat pe Telegram că Rusia a lansat aproximativ 140 de drone Shahed și 23 de rachete balistice în regiune. Atacul s-a soldat cu patru victime, inclusiv un adolescent de 15 ani, și cel puțin șase răniți.

