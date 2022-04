Conform unui drept la replică trimis de minister către redacții, după apariția articolului care includea fotografia devenită virală, amenajarea a fost una „standard” și a costat ministerul suma de 7.990 de dolari.

În același material, ministerul se apără spunând că: „Acest tip de amenajare a fost întâlnită și la edițiile anterioare (…) Din 200 de expozanți, peste 90% au optat pentru organizarea standului în formatul precizat anterior”.

„Problema e că ei nu știu și nu vor să facă lucrurile de care ar avea nevoie turismul”

Gabriela Solomon, cofondator la firma de turism „Gate To Romania”, care a participat și în alți ani la astfel de târguri, a povestit ziarului că, țara noastră nici măcar nu a participat la târg în fiecare an. În 2017, la târgul ținut în Oslo când, „România nu avea un stand al Ministerului Turismului. Era un stand cumpărat de o firmă din Oslo care încerca să îi convingă pe nordici să meargă în România. România nu a avut un soi de participare oficială”, spune Solomon.

În 2016, la un alt târg, au participat reprezentanți ai Ministerului Turismului, standul României a fost „anost, cu o Poartă a Sărutului reciclată de la alte participări și acele draperii negre pe care sunt lipite poze”.

Cofondatoarea „Gate To Romania” spune însă că problemele legate de promovarea României sunt însă cu mult mai serioase. Nu doar prezentarea țării noastre la aceste evenimente are de suferit, ci și felul în care ne adresăm străinilor pe care am vrea să îi convingem să viziteze România.

Recomandări INTERVIU. Cum e folosită violența sexuală ca armă de război în Ucraina. „Agresorii ruși intră peste femei în casă. Victimele au între 12 și 50 de ani”

„Problema nu sunt neapărat fotografiile pe fundal negru. Problema e faptul că ei nu știu și nu vor să facă lucrurile de care ar avea nevoie turismul românesc”, punctează femeia.

Participarea la târg înseamnă să îi atragi pe oameni să cumpere un bilet de avion și să vină în România, dar înseamnă și mult mai mult decât atât – să atragi organizații care fac turism în alte țări, să faci parteneriate cu cei care îi conving pe turiști să vină către o destinație. Asta ar trebui să facă Ministerul Turismului sau alte instituții diplomatice. Gabriela Solomon, co-fondator la firma de turism „Gate To Romania”:

„Prezența României la aceste târguri trece neobservată”

Un alt fost participant la aceste târguri este Dan Chitila, în prezent proprietar al firmei Outdoor Activities in Romania. El a participat la două astfel de târguri în 2016, respectiv 2017, la Londra.

„Ministerul a pus la dispoziția participanților un stand, cu niște desk-uri, precum și o zonă centrală cu o masă și niște scaune pentru discuții. În centrul amenajării erau patru panouri cu imagini reprezentative din România – Castelul Peleș, Bran, fântânile de la Unirii și încă ceva. Imaginile erau de slabă calitate”, povestește el.

În opinia lui, „prezența României la târgurile internaționale trece neobservată. Sau, mai bine zis, prezența noastră acolo lasă o impresie extrem de proastă.”

La fel ca Solomon, și Chitila crede că România poate face mai mult pentru a se remarca: „Pentru a face reclamă la standardele de la acele târguri este nevoie de implicarea celor care fac muncă de teren în România, ghizilor din diverse arii, specialiștilor în social media, fotografilor etc. Aceștia pot fi identificați și plătiți de către minister, ca echipă consultativă, echipă ce poate ajuta la pregătirea materialelor de promovare pentru târguri”.

Recomandări INTERVIU. Lector din SUA care predă la Universitatea București, despre relații. „Într-o lume ideală, familiile sănătoase pot duce la o societate mai bună”

Chitila crede că prin felul în care ne prezentăm la aceste evenimente internațional „România pierde, cu siguranță”.

Nu mai participăm la alte târguri până când nu este „regândită” strategia

În urma scandalului legat de participarea țării noastre la Târgul de Turism de la New York, ministerul a mai emis un comunicat de presă în care susține că participarea țării noastre va fi „regândită” și asumată de către un organism nou înființat, Consiliul de Brand Turistic Național (CBTN), dar și de către Consiliul Consultativ al Turismului (CCT).

„Acțiunile de promovare a destinației România pe piețele externe vor fi reluate doar în baza conceptelor aprobate de către CBTN și CCT, iar până atunci toate participările la târgurile internaționale de profil vor fi suspendate”, se arată în comunicat.

Daniel Cadariu, ministrul turismului şi antreprenoriatului, spunea la sfârșitul lui martie că noul CBTN va elabora o strategie de promovare turistică, în urma consultării cu mediul de afaceri.

GSP.RO Filmarea asta i-a distrus cariera. ”Totul s-a întâmplat imediat”. Ce conţinea filmuleţul, activitatea e interzisă minorilor

Playtech.ro Declarații HALUCINANTE despre Elena Udrea după verdictul de azi: „Nu cred că va turna, nici nu are...

Observatornews.ro "În trei ore am câștigat 5.500 de dolari" Victorie pentru studiourile de videochat. Modelele fac bani grei, statul mai nimic

HOROSCOP Horoscop 20 aprilie 2022. Gemenii încep o perioadă mai favorabilă pentru realizarea unor planuri la care au lucrat multă vreme

Știrileprotv.ro Ucrainenii au doborât un elicopter rusesc de 15 milioane de dolari cu o rachetă de 100 de dolari

Orangesport.ro Părinţii unui rus de pe Moskva, descoperire sinistră ajunşi la spitalul unde Rusia a anunţat că i-a trimis pe marinari. "Îmi vor şterge mesajul" şi a cerut copierea textului

PUBLICITATE Emimona, afacerea cu textile de casă pornită și condusă în familie, într-o casă transilvăneană