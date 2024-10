„Astăzi l-am declarat pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, persona non grata în Israel și i-am interzis să intre în țară. Oricine nu poate condamna fără echivoc atacul odios al Iranului asupra Israelului, așa cum au făcut aproape toate țările din lume, nu merită să pună piciorul pe pământ israelian”, a anunțat pe rețeaua X, Israel Katz.

Today, I have declared UN Secretary-General @antonioguterres persona non grata in Israel and banned him from entering the country.



