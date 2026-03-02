Rentabilitatea: imobiliare vs vehicule

Aguirre compară direct cele două opțiuni. Achiziția unui apartament în Madrid, la prețul de 200.000 de euro, ar aduce un venit lunar de 1.500 de euro din chirie.

Scăzând cheltuieli fixe, precum ipoteca și asigurările, estimate la 700 de euro, profitul net ar fi de aproximativ 800 de euro pe lună. În cel mai bun caz, rentabilitatea anuală a unei astfel de investiții s-ar situa între 7% și 8%, conform declarațiilor lui Aguirre, dar numai în condiții favorabile de piață.

În schimb, antreprenorul propune investirea aceleiași sume în achiziția a 20 de furgonete, fiecare având un preț de 10.000 de euro. Aceste vehicule sunt închiriate lucrătorilor din sectorul logistic, un domeniu cu cerere constantă.

„Este mai inteligent să investești în furgonete ca aceasta și nu într-un apartament ca acesta”, afirmă Aguirre.

Flux de numerar și câștiguri rapide

Prin închirierea fiecărei furgonete cu 600 de euro pe lună, veniturile totale ar ajunge la 12.000 de euro lunar. Deși valoarea unui apartament poate crește în timp, vehiculele oferă un flux de numerar superior pe termen scurt.

„În timp ce apartamentul își crește valoarea, această furgonetă îți aduce mult mai mulți bani într-un timp mai scurt”, subliniază antreprenorul.

Modelul său se bazează pe o rentabilitate anuală de 30% pentru fiecare vehicul, o cifră care, conform lui Aguirre, depășește semnificativ performanțele pieței imobiliare tradiționale. Strategia sa este susținută de cererea ridicată din sectorul logistic, unde vehiculele de închiriat sunt esențiale.

Educație pentru investiții alternative

Aguirre nu se limitează la aplicarea acestui model, ci îl împărtășește și prin cursuri educative. În aceste sesiuni, explică cum a reușit să genereze venituri lunare de aproape 10.000 de euro, atât din flota sa de vehicule, cât și din cea a clienților săi.

Prin această abordare, el promovează un model de afaceri alternativ, menit să concureze cu investițiile imobiliare tradiționale.

Conform unui raport recent publicat în presa spaniolă, strategii similare câștigă popularitate în rândul investitorilor care caută randamente mai mari și o recuperare rapidă a investițiilor. Această schimbare de paradigmă reflectă o tendință globală de diversificare în domeniul investițiilor.

