Anul alegerilor interne în PNL și USR-PLUS. Liberalii nemulțumiți ar vrea să îl schimbe pe Ludovic Orban. Dan Barna și Dacian Cioloș intră în competiție

Nemulțumite de negocierile duse de Ludovic Orban pentru Guvern, mai multe voci puternice din PNL îi pregătesc debarcarea. Nici în USR-PLUS nu va fi ușor, pentru că partidul va alege un singur președinte și o singură echipă de conducere, iar unii vor rămâne pe dinafară.

Ce spun nemulțumiții din PNL

Scorul obținut la alegerile parlamentare, demisia din fruntea Guvernului și negocierile în urma cărora liberalii au pierdut Fondurile Europene, Dezvoltarea, Transporturile și Economia i-au slăbit mult poziția lui Ludovic Orban în fruntea PNL.

„Am pierdut ministerele de forță, ministerele care înseamnă reformă și prin care ne puteam pune în aplicare programul de guvernare. Ne-au rămas ministerele sociale”, se plâng mai multe voci din PNL, care au dorit însă să rămână anonime.

Alți liberali sunt speriați de prespectiva guvernării timp de patru ani cu USR-PLUS. Sunt supărați foc pe Dacian Cioloș, în primul rând, pentru că a comunicat în paralel cu Guvernul și Parlamentul decizii importante.

„Cum să iasă Dacian Cioloș să anunțe retragerea lui Laurențiu Cazan de la șefia Jandarmeriei Prahova și ministrul să nu aibă primul un cuvânt de spus?! Sau să iasă Anca Dragu să anunțe că vrea Parlament unicameral?! Să o vedem noi cum face ea asta, ne întoarcem la comunism”, se arată indignați unii membri PNL cu greutate.

Dacă nu rezolvă situația comunicării între noi și PLUS mai ales, nu-l văd bine pe Ludovic Orban. Lider PNL:

Primarii PNL, supărați pe Orban

Alți liberali spun că scaunul lui Orban se clatină nu pentru că sunt câțiva președinți de filială supărați, ci pentru că e nemulțumire mare la baza partidului, mai ales în rândul primarilor.

„Să vedeți situația la firul ierbii, nu e membru PNL, nu e primar să nu fie nemulțumit de negocierile pentru guvern. Iar liderii de filială, chiar dacă sunt oamenii lui Ludovic Orban, nu se vor putea opune la infinit valului de supărare de la bază. Mai bine își salvează ei pielea decât să îl salveze pe Orban”, a explicat un alt liberal de la vârful partidului.

Pe lângă declarațiile făcute de surse liberale care nu doresc să-și dezvăluie identitatea în acest moment al bătăliei politice, sunt și mesajele oficiale, venite pe toate canalele, de la liderii din Ardeal, care nu s-au ferit să-și arate iritarea. Este vorba despre Ilie Bolojan, Emil Boc, Robert Sighiartău sau Florin Roman. Ultimul o spune chiar clar, pentru Libertatea.

Florin Roman: Din patru ași nu am tras niciunul

„Nu suntem toți fericiți pentru modul în care decurg negocierile pentru formarea noului guvern. Am spus că, din păcate, din patru ași nu am tras niciunul, și practic ne simțim neîndreptățiți nu pentru noi, ci pentru ce au votat oamenii. În cele din urmă ne-am dus spre ministerele sociale, care nu au legătură neapărat cu programul nostru de guvernare

”, a declarat Florin Roman pentru Libertatea.

Florin Roman nu evită să-l critice pe Ludovic Orban pentru cum a negociat împărțirea ministerelor

Sigur că ne pregătim pentru alegerile de peste patru ani, din 2024, când vom avea patru duminici cu alegeri, și e nevoie de o împrospătare și o echipă puternică care să ducă partidul la victorie. Florin Roman, deputat PNL:

Cum stă Ludovic Orban la votul filialelor

În ciuda nemulțumirilor, în PNL nu s-a creat nucleul critic care să-l doboare pe Ludovic Orban de la șefia partidului.

„Sunt mulți nemulțumiți, dar totuși stă bine Orban. Are aproape toți șefii de filială, mai puțin Ardealul, lângă el. Dacă până acum avea un scor de 70% în Biroul Politic Național, acum are poate 55%, dar tot are majoritate.”, a explicat un liberal situația din partid, care diferă la vot față de declarațiile făcute în spațiul public.

„Nu are cine să-l dea jos pe Ludovic Orban anul acesta, e clar. Supărările de moment nu descriu fidel realitatea cifrelor”, a mai spus un alt liberal care a precizat că lucrurile trebuie privite cu luciditate.

Mai mulți membri de partid au spus și că președintele Klaus Iohannis a dat semnalul clar că nu se va implica în luptele interne de partid, așa că tabăra nemulțumiților a pierdut un aliat la care sperau.

Cine i-ar putea lua locul lui Ludovic Orban

Soarta lui Ludovic Orban la șefia PNL depinde mult de ce fac celelalte figuri importante ale partidului. Liberalii spun cu toții că nu se vor arunca să-l schimbe, dacă nu au pe cine să pună în loc.

Cu glas șovăielnic, mai degrabă, sunt câteva nume avansate ca posibili succesori. Este vorba despre Rareș Bogdan, Robert Sighiartău, Florin Cîțu sau Dan Motreanu.

Contactat de Libertatea, Rareș Bogdan a transmis un mesaj de noncombat.

„Sincer, e ultima noastră și a mea problemă. Deocamdată trebuie sa oferim o guvernare bună, performantă, bazată pe idei clare și promovare de profesionisti, plus să armonizam programele și ideile între toate părțile guvernării. Asta dacă nu vrem să ne facem praf și pulbere și să ne întoarcem la anii 1997-2000. Și, având în vedere ca am fost combatant direct, nu mi se pare corect ca eu sa apreciez și să fac comentarii. Să facă alții! Eu deocamdată privesc cu atenție și analizez, fac proiecții”, a declarat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan evită să vorbesască despre o candidatură la șefia PNL. Foto: Hepta

Nu comentez deocamdată nimic și nu ies în spațiul public încă. Ludovic Orban este astăzi președintele PNL și îl respectat ca atare. Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL:

Cât despre actualul premier, părerile sunt împărțite în PNL. Unii membri spun că Florin Cîțu va avea platforma pentru a accede la funcția de șef, mai ales că este în grațiile președintelui Klaus Iohannis: „E premier, are șanse. Are putere, are banii, are influență. Da, e posibil ca într-o jumătate de an să îi pună probleme lui Ludovic Orban.”

Alții cred că două lucruri îl împiedică pe Florin Cîțu să devină adversarul lui Ludovic Orban: „În primul rând că sunt prieteni, sunt apropiați. Deci e greu de crezut că tocmai Cîțu îi va trage scaunul de sub picioare. În al doilea rând, el e mai degrabă tehnocrat, mai puțin politician, nu are aptitudini organizatorice. Deci ar trebui să facă un mare efort să câștige filialele și nu cred că va avea timp ca premier.”

Despre Robert Sighiartău, unii liberali spun că are imagine bună, curată, este o figură „fresh”. Alții cred că, dimpotrivă, e prea tânăr pentru o asemenea funcție și nici nu are susținere suficientă în filiale.

Alianța USR-PLUS se pregătește de fuziune. Scaunele de șefi se vor împuțina

Anul 2021 va fi unul de răscruce și pentru USR-PLUS. Se fac ultimii pași pentru definitivarea fuziunii dintre cele două formațiuni.

„Acum se face câte un audit în fiecare partid. Sunt verificări privind cheltuielile, datoriile și capitalul, ca să știm cu ce intră fiecare în viitorul partid unic”, au declarat surse din USR-PLUS.

Dan Barna și Dacian Cioloș, doi posibil contracandidați la funcția de președinte al USR-PLUS. Foto: Hepta

Liderii se așteaptă ca fuziunea să fie definitivată la Tribunal în luna martie, caz în care congresul ar putea fi cel mai devreme în mai. Piatra de încercare pentru toți vor fi alegerile interne, în urma cărora unii vor fi nevoiți să facă un pas înapoi.

Finala greilor pentru șefia Alianței

Partidul va avea un singur președinte și o singură conducere centrală.

„Nu va fi un congres de formă. Va fi o competiție reală și fiecare își va face campanie internă”, au spus surse din USR-PLUS.

Acestea au mai precizat că nu este de așteptat că unul dintre cei doi copreședinți, Dan Barna sau Dacian Cioloș, să se retragă înainte de cursă. Așadar, se anunță o finală între greii celor două partide pentru șefia noii formațiuni rezultate prin fuziune.

În privința reprezentării în viitoarea conducere, USR și PLUS nu vor merge pe un algoritm de împărțire frățească a funcțiilor.

Tensiuni între cele două formațiuni există, iar asta s-a văzut la alegerile parlamentare, când o parte dintre vechii parlamentari ai USR, fideli lui Nicușor Dan, nu au mai prins locuri eligibile în urma alegerilor interne – Mihai Goțiu, Florina Presadă etc., o parte dintre aceștia arătând cu degetul spre sistemul de vot, unul în care voturile membrilor PLUS au fost mai multe în anumite filiale.

foto: Hepta

