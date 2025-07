„Eu sunt un bărbat perfect, nu am niciun defect. Nu vreau să mă laud, dar lumea mă știe (n.r. râde) (…) Eu nu vreau niciodată să mă cert, vin acasă, e supărată, plec de acasă două-trei zile și nu mai e supărată”, a declarat Lupu Rednic, la Știrile Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

În ceea ce privește secretul căsniciei lor, cei doi au mărturisit că nu și-au impus vreodată limite și că se consideră doi oameni liberi.

„Niciodată Lupu nu va fi perfect pentru mine și nici eu pentru el. Noi suntem doi oameni diferiți și am ales să ne tolerăm unul pe celălalt (…) Vorbim despre lucruri normale, despre zile în care am nervi, zile în care n-am răbdare (…) Nu există limitări între noi, noi suntem doi oameni care ne-am căsătorit ca să fim liberi, nu ca să fim slugi unul celălalt sau supuși. Niciodată nu am impus limite”, a spus Cornelia Rednic, potrivit Spynews.

Artista a dezvăluit motivul pentru care ea și soțul ei nu au devenit niciodată părinți. Cei doi și-au dedicat timpul carierei, iar acest lucru le-a adus satisfacţii în ceea ce priveşte situaţia financiară.

Recomandări Piedone a fost demis de la șefia ANPC de premierul Ilie Bolojan după ancheta DNA. Cine preia funcția

„Hai să lămurim odată pentru totdeauna. Am ales să nu facem copii pentru că suntem foarte mult timp plecați. Nu faci copii cu gândul să-i ai la bătrânețe. Dacă facem un copil, doi copii, nu o să ne putem ocupa de ei”, a declarat cunoscuta artistă, potrivit Cancan.