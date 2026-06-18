DSP anunță că apa din Curtea de Argeș este din nou potabilă

Apa potabilă din Curtea de Argeș a fost declarată din nou sigură pentru consum, după ce Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș a finalizat analizele de laborator în 15 iunie.

Locuitorii orașului și ai altor trei comune din apropiere au fost afectați timp de nouă luni de lipsa apei potabile, fiind nevoiți să utilizeze apă îmbuteliată din cauza contaminării cu bacteria periculoasă Clostridium perfringens, conform News.ro.

Ce au arătat probele prelevate pe 15 iunie

Inspectorii Serviciului de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Argeș au prelevat, pe 15 iunie, trei probe de apă din puncte cheie. În urma analizelor, s-a constatat că apa este corespunzătoare din punct de vedere microbiologic, ceea ce înseamnă că pericolul infecției cu bacteria Clostridium perfringens a fost îndepărtat de la robinetele consumatorilor.

Cu toate acestea, buletinele de analiză au indicat și mici neconformități tehnice:

Turbiditatea: A înregistrat o ușoară depășire la ieșirea din stația de tratare Cerbureni, valoarea determinată fiind de 1,40 FNU.

Clorul rezidual liber: În Piața Centrală din Curtea de Argeș, concentrația a fost sub limita minimă admisă, înregistrând o valoare de 0,07 mg/l.

Chiar și cu aceste mici abateri, DSP asigură populația că apa poate fi consumată în siguranță la utilizatorul final.

Cum s-a ajuns la criza care a lăsat mii de oameni fără apă

Problemele au început la sfârșitul anului trecut, în momentul în care au fost demarate lucrări ample la Barajul Vidraru. Odată cu golirea apei din lac, fluxul care a ajuns în stația de tratare a fost extrem de încărcat cu nămol și sedimente, colmatând și afectând grav instalațiile de potabilizare de la Cerbureni.

Situația a devenit critică la începutul acestui an, când DSP Argeș a descoperit în rețeaua publică prezența bacteriei Clostridium perfringens.

Ce este Clostridium perfringens

Considerată deosebit de periculoasă pentru sănătate, bacteria a forțat autoritățile să impună restricții severe: localnicilor le-a fost interzis nu doar să bea apa, ci și să o folosească pentru igiena personală sau în scop menajer.

O bacterie care poate provoca infecții intestinale severe, episoade de diaree severă și crampe abdominale, fiind un indicator clar al poluării apei și al disfuncționalității sistemelor de filtrare.

Cum a fost remediată situația apei din Curtea de Argeș

Reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR) au precizat la acel moment că instituția nu are atribuții în furnizarea sau tratarea apei potabile către populație, responsabilitatea revenind exclusiv operatorului local de apă și autorităților locale.

La finalul lunii februarie, Guvernul a aprobat o derogare de urgență care a permis autorităților din Argeș să finanțeze rapid proiectul de investiții pentru o nouă soluție de alimentare, înainte ca bugetul local să fie aprobat oficial.

Ulterior, la data de 27 martie, au fost demarate lucrările de reabilitare a Stației de Tratare a Apei Potabile Curtea de Argeș, investiție care începe acum să își arate primele rezultate concrete pentru comunitate.

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