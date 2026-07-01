Dacă unele meciuri s-au terminat după loviturile de departajare, au existat și dueluri care nu mai au nevoie de niciun comentariu, precum Franța – Suedia, în care naționala condusă din teren de Kylian Mbappe s-a impus cu un scor de neprezentare, 3-0!

În continuare intră în scenă o altă favorită de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026: Anglia! Naționala condusă din teren de Harry Kane se va duela pe 1 iulie 2026, de la ora 19.00, cu echipa din Congo, într-un meci care se vede pe Antena 1, post de televiziune care difuzează toate meciurile de la acest turneu final.

La doar câteva ore după ce meciul Anglia – Congo se încheie, urmează un duel tare: Belgia – Senegal! Această partidă începe la ora 23.00 și este transmisă tot de Antena 1.

Apoi, pe 2 iulie, de la ora 03.00, SUA întâlnește Bosnia Herțegovina într-un alt duel tare de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026. Și acest meci se vede tot pe Antena 1.

Toate fazele importante de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 pot fi urmărite pe site-ul oficial al celor de la FIFA, care poate fi accesat AICI!

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial de fotbal 2026 pentru următoarele zile

16-imi de finală, 1 iulie 2026

Anglia – Congo » ora 19.00, Antena 1

Belgia – Senegal » ora 23.00, Antena 1

16-imi de finală – Joi, 2 iulie 2026

SUA – Bosnia Herțegovina » ora 03.00, Antena 1

Spania – Austria » ora 22.00, Antena 1

16-imi de finală – Vineri, 3 iulie 2026

Portugalia – Croația » ora 02.00, Antena 1

Elveția – Algeria » ora 06.00, Antena 1

Australia – Egipt » ora 21.00, Antena 1

16-imi de finală – Sâmbătă, 4 iulie 2026

Argentina – Capul Verde » ora 01.00, Antena 1

Columbia – Ghana, ora 04.30, Antena 1

Optimi de finală – Sâmbătă, 4 iulie 2026

Canada – Maroc » ora 20.00, Antena 1

Optimi de finală – Duminică, 5 iulie 2026

Paraguay – Franța » ora 00.00, Antena 1

Brazilia – Norvegia » ora 23.00, Antena 1

Optimi de finală – Luni, 6 iulie 2026

Mexic – (Anglia / Congo) » ora 03.00, Antena 1

(Portugalia / Croația) – (Spania / Austria) » ora 22.00, Antena 1

Optimi de finală – Marți, 7 iulie 2026

(SUA / Bosnia Herțegovina) – (Belgia / Senegal) » ora 03.00, Antena 1

(Argentina / Capul Verde) – (Australia / Egipt) » ora 19.00, Antena 1

(Elveția / Algeria) – (Columbia / Ghana) » ora 23.00, Antena 1

Sferturi de finală – Joi, 9 iulie 2026

Meciul 97 » (Paraguay / Franța) – (Canada / Maroc) » ora 23.00, Antena 1

Sferturi de finală – Vineri, 10 iulie 2026

Meciul 98 » [(Portugalia / Croația) / (Spania / Austria)] – [(SUA / Bosnia Herțegovina) / (Belgia / Senegal)] » ora 22.00, Antena 1

Sferturi de finală – Duminică, 12 iulie 2026

Meciul 99 » (Brazilia / Norvegia) – [Mexic / (Anglia / Congo)] » ora 00.00, Antena 1

Meciul 100 » [(Argentina / Capul Verde) / (Australia / Egipt)] – [(Elveția / Algeria) / (Columbia / Ghana)] » ora 04.00, Antena 1

Semifinala 1 – Marți, 14 iulie 2026

Câștigător Meci 97 – Câștigător Meci 98 » ora 22.00, Antena 1

Semifinala 2 – Miercuri, 15 iulie 2026

Câștigător Meci 99 – Câștigător Meci 100 » ora 22.00, Antena 1

Finala mică – Sâmbătă, 18 iulie 2026

Pierzător Semifinala 1 – Pierzător Semifinala 2

Finala mare – Duminică, 19 iulie 2026

Câștigător Semifinala 1 – Câștigător Semifinala 2 » ora 22.00, Antena 1

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