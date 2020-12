Libertatea a scris astăzi despre o fată de 14 ani, cooptată în grupul de la Eurodemos. Câțiva ani mai târziu, ea a rupt legăturile cu familia și și-a alungat mama venită s-o caute la sediul fundației: „Familia mea sunt ei!”. „Polițistul nu mi-a primit plângerea și a zis să nu mai spun nimănui”, a povestit mama pentru ziar.

La Kasta Morrely, din anul al doilea de facultate



Ziarul de Iași a obținuit o mărturie asemănătoare. O mamă a relatat cum fata ei s-a îndepărtat tot mai mult de familie. Era în anul al doilea de facultate când a fost dusă la Kasta Morrely de o prietenă. De atunci, povesteşte femeia, fiica lor ajungea în fiecare zi acasă târziu în noapte, dimineaţa sau chiar deloc. Părinţii fetei au încercat prima dată să afle mai multe despre ce face fiica lor şi, simţind că „acolo este lucru necurat”, au încercat să o determine să renunţe, punând-o să aleagă între familie şi „sediu”.

„Fiica mea e acolo (n.r. – Kasta Morrely) şi de 16 ani nu pot să o scot. A plecat de acasă. Am pus-o atunci să aleagă între familie şi sediu, şi a ales sediul. Noi am făcut şi la ITM plângere şi am vrut să vedem cum sunt aceste fete şi cum lucrează, dar ni s-a zis doar că fac voluntariat”, poves­teşte femeia printre lacrimi.

Ştiam că nu au niciun venit acolo şi lucrează pe bază de voluntariat, iar ITM-ul nu putea face mai mult. Ne-au zis să-i dăm pe mâna Poliţiei. Noi, ca să nu facem rău la fată, să nu se îndepărteze sau să facă altceva mai rău, am lăsat lucrurile aşa. Mama unei fete:

Femeia a vrut să confirme, de asemenea, unele lucruri pe care le-a citit în Libertatea în legătură cu organizația Kasta Morrely şi care s-ar petrece, a­fir­mă ea, „de cel puţin 20 de ani”.

”Eu am fost la sediu la fată, în Pă­cu­rari, unde au un spaţiu, la parte­rul unui bloc. Acum, din banii pe care i-au făcut fetele cu tot felul de proiecte, au făcut o casă, în afara oraşului, spre Miroslava. Nu ştiu însă exact unde. Nu a vrut să îmi spună unde, să pot să ajung şi eu acolo să văd unde este şi în ce condiţii trăieşte, ce face”, afirmă mama fetei.

Fata are acum în jur de 35 de ani.

”Când am pus-o să aleagă, între noi și sediu, mi-a aruncat cheile de la apartament şi a plecat”, povesteşte mama îndurerată

De atunci a reuşit să o mai vadă doar pe la diferite evenimente din oraş, iar de vorbit o pot face doar sâmbăta.

”Am încercat să o sunăm şi în timpul săptămânii, dar nu se conectează apelul. Nu ştiu ce face. Când se conectează, îmi spune doar că nu a avut semnal sau nu a avut telefonul cu ea. Trebuie făcut ceva. Ne dorim să putem lua legătura cu mai mulţi părinţi. Acolo trebuie o anchetă profundă”, completează.

”Am vorbit cu Morel Bolea. M-a jignit și m-a dat afară din sediu”

În încercarea de a-şi recupera fa­ta, femeia a ajuns inclusiv la sediu şi a vorbit, spune ea, cu Morel Bolea, care ar fi jignit-o şi ar fi încercat să o scoată afară din sediu.

”Eu am fost la sediu în urmă cu vreo doi ani. Fata era foarte rece faţă de noi şi am mers la sediu şi am încercat să vorbesc cu persoana respectivă, cu Morel. Mi-a vorbit foarte urât, mai să mă scoată afară. El stătea la o măsuţă, pe o canapea, cu nişte pantaloni scurţi care erau mai mult chiloţi, în jurul mesei doar sticle de băutură, iar pe masă o scrumieră plină cu trabucuri şi plin de fum acolo. I-am spus: «Domnule, e copi­lul meu», iar el îmi râdea aşa, în faţă, că copilul a ales sediu, şi nu pe noi, ca părinţi”.

Femeia afirmă că fetele de la Kasta Morrely „sunt ca nişte sclave”. „Noi, ca părinţi, suntem terminaţi în privinţa asta. Ne-am chinuit şi i-am oferit condiţii ca să aibă un viitor. Ea a ales fundaţia. Noi i-am zis la fată că dacă ăla, Morel, îi spune că «mâine nu mai vii aici» ea nu mai are unde se duce. Dar de-ar fi să se întoarcă acasă, ar fi un lucru bun. Noi o primim acasă cu braţele deschise, vrem să o ajutăm să depă­şească impasul ăsta psihologic. Fe­tele acolo sunt terorizate, sunt sechestrate. În ce sens: orice ar face acolo fac ca sclavele. Îi stau lui la dispoziţie, face ce vrea el”.

Trei femei au dezvăluit coșmarul pe care l-au trăit timp de peste zece ani în interiorul organizațiilor conduse de Morel Bolea – Eurodemos (proiecte civice) și Kasta Morrely (modă).

Acestea îl acuză pe Bolea că a abuzat sexual și psihic atât de ele, cât și de alte zeci de fete, inclusiv minore.

Victimele preferate de Bolea proveneau din familii destrămate, pentru ca acesta să pozeze mai ușor în rolul de tată.

El ținea discursuri interminabile în care le propovăduia adeptelor că părinții sunt invidioși pe succesul lor și că le țin captive în sărăcie. Singura lor șansă este să rupă legătura cu ei.

Ziarul a discutat și cu Morel Bolea, gurul de la Iași acuzat de abuzuri. „Toate întrebările astea sunt ciudate, sunt noutăți pentru mine”, a spus acesta.



