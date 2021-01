Compania Signal a înregistrat o creștere uriașă a descărcărilor, de când rivalul său, WhatsApp, a anunțat săptămâna trecută noi condiții de confidențialitate, scrie BBC.

Mai mulți utilizatori au raportat că mesajele nu au fost trimise nici de pe aplicația de telefoane mobile, nici de pe varianta desktop a Signal, timp de câteva ore.

Într-un mesaj pe Twitter, Signal a explicat că a suplimentat numărul de servere „într-un timp record” și că lucrează la restaurarea serviciului.

„Milioane și milioane de utilizatori noi au trimis un mesaj în care spun că pentru ei confidențialitatea contează”, a scris compania Signal.

Signal is experiencing technical difficulties. We are working hard to restore service as quickly as possible.