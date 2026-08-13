Nu s-au înregistrat victime, dar investigațiile continuă

„Knds confirmă că a avut loc un incident la fabrica Knds Ammo Italy. Putem confirma că nu au existat răniți. Circumstanțele incidentului sunt în curs de investigare și evaluare de către echipele prezente la fața locului. Prin urmare, în acest moment, nu putem oferi alte detalii confirmate despre cauză sau succesiunea exactă a evenimentelor”, a transmis compania printr-un comunicat.

De asemenea, reprezentanții au subliniat că „siguranța angajaților noștri și a tuturor celor care lucrează în unitățile noastre rămâne prioritatea noastră principală”.

Powerful explosion rocks an ammunition plant near Rome



A fire and powerful explosion occurred at the KNDS Ammo Italy plant in Colleferro, which produces medium- and large-caliber ammunition as well as solid propellant for aerospace rockets.



According to preliminary information,… pic.twitter.com/hm8FQ2GpUf — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2026

Fabrica are un istoric tragic: explozia din 2007

Fabrica, cunoscută anterior sub numele de Simmel Difesa, a fost scena unui alt incident grav în octombrie 2007, când o explozie a luat viața unui muncitor și a rănit alți 13, potrivit Euronews.

Primarul orașului, Giulio Calamita, a declarat pe Facebook: „Situația este sub control. Șocul este mare, dar este esențial să păstrăm calmul și, mai ales, să nu răspândim informații false, ca cele legate de incidentul din 2007, care circulă din nou. Vom informa cetățenii cât mai curând posibil cu știri verificate”.

Fabrica, cunoscută anterior sub numele de Simmel Difesa, a fost scena unui alt incident grav în octombrie 2007, Foto: Profimedia

Colleferro are o istorie îndelungată în industria de armament, fiind fondat în 1935 pentru a găzdui muncitorii fabricii Bomprini Parodi Delfino, specializată în explozivi. În 2025, KNDS a propus extinderea unei alte fabrici din Anagni, pentru a sprijini producția din Colleferro.

Conform documentelor europene citate de La Stampa, fabrica din Colleferro este parte dintr-un acord al Agenției Europene pentru Apărare privind munițiile de 155 mm și beneficiază de o finanțare de 40 de milioane de euro prin programul european ASAP, lansat în 2023 pentru a sprijini producția de muniție. În viitor, fabrica ar urma să producă 150 de kilograme de nitrogelatină pe oră.

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