Aplicația Google Classroom este recomandată elevilor și profesorilor din orice școală cu scopul de a continua cursurile și de la distanță, dar și de a facilita comunicarea dintre elevi și profesori. Este un serviciu gratuit, cu o interfață intuitivă și prietenoasă pentru elevi, o aplicație sigură care poate fi configurată imediat, în doar câteva minute, de către administratorul TIC al școlii.

Aplicația Google Classroom pentru cursuri online

Este aplicația pentru educație dezvoltată de Google, inclusă în pachetul G Suite for Education. Scopul aplicației este de a facilita o colaborare optimă între profesori și elevi, dar și de a-i ajuta să economisească timp și să-și organizeze într-un mod eficient orele din programul școlar la distanță.

Aplicația online pune la dispoziția utilizatorilor, elevi și profesori, o comunicare în timp real, dar permite și accesul părinților.

Este aplicația lansată de Google în anul 2014, iar astăzi este folosită de peste 20 de milioane de profesori și elevi din lumea întreagă, conform Google.

Cursuri online pentru elevi cu Google Classroom

Beneficiile aplicației Google Classroom – de ce să folosești aplicația pentru cursuri online

Este o aplicație sigură și gratuită – aplicația Google Classroom nu folosește niciodată conținutul datelor profesorilor și elevilor în scopuri publicitare și nu conține reclame.

Poate fi accesată oricând, de oriunde – aplicația poate fi accesată de pe orice navigator de internet al unui calculator. Exemplu: Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome. De asemenea, aplicația Google Classroom poate fi descărcată pentru Android Google Play Store și iOS, din AppStore.

Se configurează ușor – în aplicația Google Classroom, profesorii crează cursul și invită elevii, dar și alți profesori colaboratori să se alăture cursului. Se pot alătura până la 20 de profesori colaboratori într-un singur curs Google Classroom. Elevii se alătură cursului printr-un cod.

Aplicația crează fișiere individuale pentru fiecare elev – cu un singur click se pot crea șabloane de orice timp (prezentări, foi de calcul sau imagini) individuale pentru fiecare elev în parte. De asemenea, materialele de evaluare sunt complexe. Se pot adăuga materiale la sarcinile de lucru precum: videoclipuri pe Youtube, fișiere de tip PDF sau fișiere din dosarele Google Drive.

Google Classroom

Teme personalizate – aplicația oferă posibilitatea de a adăuga opțional un subiect pentru teme, pe care să îl poți folosi pentru o filtrare eficientă, dar și pentru găsirea mai rapidă a temelor. Este o modalitate prin care poți avea acces la temele întârziate ori nefinalizate, dar și la punctajul de evaluare în funcție de fiecare temă.

Pregătirea cursului în avans – aplicația Google Classroom pune la dispoziție posibilitatea de a programa întrebările, temele, dar și anunțurile pentru a putea fi postate automat, în fluxul cursului, la o anumită oră sau dată. În acest fel, elevii vor avea acces la informațiile dorite doar atunci când au nevoie de ele.

Păstrează informațiile importante într-un singur loc – se poate crea o pagină de resurse a cursului pentru documente, cum ar fi: programa școlară, programa cursului, manuale electronice, modalități de evaluare, catalog virtual, norme de lucru, metodologii, etc, într-un singur loc. De asemenea, profesorii pot organiza fluxul de lucru prin adăugarea subiectelor la postări și ulterior prin filtrarea lor după subiectele selectate.

Notele se acordă rapid și ușor – numele elevilor se sortează în mod alfabetic și se poate oferi feedback pentru teme, inclusiv în versiunea mobilă a aplicației.

Mai jos îți arătăm un filmuleț care conține secvențe demonstrative din aplicația Google Classroom: prezentarea lecției, aplicarea chestionarelor, vizionarea videoclipurilor și prezentarea temei de proiect.

Aplicația Google Classroom

Ce trebuie să faci pentru a putea folosi Google Classroom în școala ta

Pentru a putea folosi aplicația în școală, este necesară activarea licenței G Suite for Education pentru instituția educațională pe care o reprezinți. După această migrare la G Suite for Education, numele tău de utilizator va fi sub forma: numeletă[email protected]școalata.ro.

Licența G Suite for Education este oferită gratuit de Google pentru orice intituție educațională și are valabilitate nelimitată, numărul de conturi poate depăși 10.000 de utilizatori.

Astfel, după migrarea la G Suite for Education, vei putea folosi gratuit și următoarele servicii incluse în pachetul de aplicații Google pentru educație:

Pentru comunicare – Hangouts, Google Plus, Gmail, Calendar;

Pentru colaborare – Google Classroom, Google Docs, Google Sheets. Google My Maps, Google Sites, Google Slides;

Pentru stocare de date – Google Drive, Google Vault.

