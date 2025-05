Articol Financial Times

Foxconn, care asamblează dispozitivele Apple de ani de zile, va construi o fabrică de module de afișare în statul Tamil Nadu, din sudul Indiei, au declarat doi oficiali guvernamentali pentru Financial Times. Fabrica va ajuta compania taiwaneză să aprovizioneze Apple, principalul său client. Această mișcare reprezintă cea mai recentă orientare a gigantului american din domeniul tehnologiei către India și departe de China, care rămâne însă cea mai mare bază de producție a sa.

Schimbarea a început deja înainte de pandemia Covid-19, care a afectat lanțurile de aprovizionare industriale și a determinat producătorul american de iPhone-uri să se diversifice în alte țări. Cu toate acestea, această schimbare a devenit controversată din punct de vedere politic de la realegerea lui Trump, care s-a certat cu China în legătură cu tarifele și încearcă să determine Apple să repatrieze producția în America. „Vă tratăm foarte bine, am tolerat toate fabricile pe care le-ați construit în China de-a lungul anilor”, a declarat săptămâna trecută președintele american, atacând gigantul din Cupertino și pe directorul său executiv, Tim Cook. „Nu ne interesează să construiți în India.”

Foxconn a anunțat luni o investiție de 1,5 miliarde de dolari în unitatea sa indiană Yuzhan Technology India, printr-un document depus la Bursa de Valori din Londra. Guvernul statului Tamil Nadu a aprobat în octombrie o investiție de 131,8 miliarde de rupii (1,54 miliarde de dolari) din partea Yuzhan într-o unitate de asamblare a modulelor de afișare din Parcul Industrial și Logistic ESR Oragadam, situat la mică distanță de fabrica existentă a Foxconn care produce iPhone-uri lângă Chennai. Oficialii, care au cerut să nu fie identificați din cauza sensibilității politice și comerciale a mutării producției Apple în India, au declarat că suma de 1,5 miliarde de dolari a fost alocată pentru această fabrică, adăugând că aceasta va furniza produse Apple. Modulul de afișare al unui iPhone se află sub ecranul de sticlă și asigură toate funcțiile ecranului, inclusiv interfața tactilă, luminozitatea și culoarea. Foxconn și Apple nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.



Financial Times a raportat anterior că Apple intenționa să achiziționeze din India toate cele 60 de milioane de iPhone-uri vândute anual în SUA până la sfârșitul anului viitor. Investiția în unitatea de afișare din apropierea orașului Chennai ar fi una dintre cele mai mari din industria electronică din India, care s-a extins și a devenit un exportator important, cu ajutorul unor stimulente legate de producție în valoare de miliarde de dolari din partea guvernului lui Narendra Modi. Oficialii din Tamil Nadu au declarat anterior că noua fabrică de ecrane va crea aproximativ 14.000 de locuri de muncă. India a contribuit cu 18% la producția mondială de iPhone în 2024, o pondere care ar trebui să crească la 32% în 2025, potrivit Counterpoint Research, cu sediul în Hong Kong. India a devenit, de asemenea, a doua piață mondială de smartphone-uri după China, măsurată în volum. Creșterea producției furnizorilor Apple, Foxconn și Tata Electronics, din sudul Indiei, a fost cel mai mare succes al campaniei „Make in India” a lui Modi, menită să creeze mai multe locuri de muncă în sectorul manufacturier în cea mai populată țară din lume.

