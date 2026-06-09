Aceste noutăți aduc funcționalități avansate, protecție îmbunătățită a confidențialității și soluții noi pentru părinți, toate integrate în noile sisteme de operare iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 și tvOS 27.

Apple Intelligence, în sfârșit

Noua tehnologie Apple Intelligence introduce funcționalități bazate pe modele avansate Apple Foundation, care promit să facă aplicațiile și experiențele zilnice mai intuitive și mai personalizate.

„Aplicațiile pe care utilizatorii le folosesc zilnic sunt acum mai inteligente și mai utile ca niciodată”, au spus cei de la Apple, în cadrul prezentării.

Printre noile funcții se numără editare foto avansată în aplicația Poze, personalizarea navigării în Safari și o funcție Image Playground capabilă să creeze imagini fotorealistice. Dezvoltatorii pot testa deja aceste funcții, iar utilizatorii le vor putea accesa din toamnă.

Siri AI: Un asistent mai inteligent și mai adaptabil

Un alt punct culminant al conferinței a fost prezentarea Siri AI, o versiune complet nouă a asistentului virtual, construită cu ajutorul Apple Intelligence.

Siri AI aduce interacțiuni mai personalizate, înțelegere avansată a contextului și capacitatea de a genera răspunsuri relevante atât din surse online, cât și din datele personale ale utilizatorului, precum mesaje, e-mailuri sau fotografii.

Noile funcții sunt disponibile pentru dezvoltatori și urmează să fie lansate publicului în versiune beta până la finalul anului 2026.

Funcționalități noi pentru siguranța copiilor

Pentru familii, Apple a anunțat o serie de instrumente dedicate siguranței digitale a copiilor, dezvoltate pe baza recomandărilor experților în sănătate online. Funcții precum „Ask to Browse” și „Time allowances” vor permite părinților să controleze mai ușor accesul copiilor la conținut și aplicații.

De asemenea, configurarea conturilor va deveni mai simplă, iar timpul de utilizare a fost reproiectat pentru o gestionare mai eficientă.

Siri AI, disponibil cu restricții în UE

În ciuda progreselor tehnologice, lansarea Siri AI întâmpină obstacole în Uniunea Europeană. Din cauza Regulamentului privind piețele digitale (DMA), funcționalitatea Siri AI nu va fi disponibilă pe iOS 27 și iPadOS 27 în UE.

Autoritățile europene de reglementare nu au acceptat soluțiile propuse de Apple, ceea ce a dus la această întârziere. „Suntem profund dezamăgiți că utilizatorii noștri din UE nu vor avea Siri AI pe iPhone sau iPad atunci când vom lansa noile versiuni software la sfârșitul acestui an”, a spus Craig Federighi, vicepreședinte Apple pentru dezvoltare software.

În schimb, utilizatorii de macOS 27, visionOS 27 și watchOS 27 vor avea acces la această funcție. Apple rămâne însă deschisă dialogului cu autoritățile europene, sperând să găsească o soluție care să permită lansarea Siri AI în conformitate cu reglementările stricte ale UE.

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