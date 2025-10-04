Incidentul cu dronele

Vineri seara, începând cu ora 21.30, traficul aerian a fost restricționat și apoi anulat complet. În total, 23 de zboruri care soseau au fost deviate, 12 plecări au fost anulate, iar 46 de zboruri au fost amânate pentru ziua următoare.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat pentru AFP: „Au existat două observări simultane confirmate de drone de către patrulele de poliție chiar înainte de ora 23.00 în jurul pistelor de nord și sud”. Dronele au dispărut rapid, înainte de a putea fi identificate.

Aeroportul a luat măsuri pentru a ajuta pasagerii afectați, instalând paturi de campanie și oferind pături, băuturi și gustări.

Probleme și în alte țări europene

Acest incident vine în contextul unor evenimente similare în alte țări europene. Aeroporturi din Danemarca, Norvegia și Polonia au suspendat recent zboruri din cauza unor drone neidentificate.

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat că incidentul este un «semnal de alarmă» privind amenințarea reprezentată de drone. El a adăugat: „Cursa dintre amenințarea reprezentată de drone și apărarea împotriva acestora devine din ce în ce mai dificilă” .

Reacții și măsuri

Guvernul german intenționează să modifice legislația pentru a permite armatei să doboare drone în caz de necesitate. Premierul bavarez, Markus Söder, a susținut că și poliția ar trebui să aibă această putere.

Incidentele cu drone au amplificat temerile privind o posibilă extindere a conflictului din Ucraina. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat că aceste incursiuni arată încercările Moscovei de a-și „escalada” agresivitatea.

Germania se află în alertă maximă, după ce un roi de drone a survolat țara săptămâna trecută, inclusiv deasupra unor situri militare și industriale.