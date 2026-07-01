Ce este sistemul de interceptare „ZIRKA” și cum va distruge dronele

Sistemul ZIRKA a fost dezvoltat pe baza experienței acumulate de batalionul anti-Shahed Darknode. O drona ZIRKA poate opera la altitudini de până la 6 kilometri, având o rază operațională de 30 de kilometri și o autonomie de 20 de minute.

Arma ieftină care schimbă regulile jocului în războiul din Ucraina: Cum arată noul interceptor de drone „ZIRKA”
Capacitatea sa de a detecta și neutraliza automat ținte aeriene de mare viteză o diferențiază de alte soluții mai ieftine, dar care necesită ghidare manuală continuă. Sursa foto: Profimedia Images

„Știm cum arată o companie de apărare bine scalată. De aceea investim și împărtășim expertiza noastră, pentru că piața ucraineană are nevoie de mai multe echipe puternice.

Cu cât sunt mai multe astfel de echipe și produse de calitate, cu atât cresc șansele de a câștiga această cursă tehnologică”, a declarat Oleksii Babenko, CEO Vyriy Industries, una dintre companiile care au dezvoltat sistemul, potrivit sursei citate mai sus.

Ucraina pregătește deja o versiune dezvoltată Zirka 2.0 pentru interceptorul de drone Shahed

O versiune îmbunătățită a dronei, ZIRKA 2.0, se află deja în dezvoltare. Aceasta va include un sistem automat care va ghida interceptorul direct în zona de detecție a țintei și va beneficia de optică îmbunătățită cu imagistică termică, capabilă să urmărească dronele inamice de la o distanță de 2 kilometri.

Arma ieftină care schimbă regulile jocului în războiul din Ucraina: Cum arată noul interceptor de drone „ZIRKA”
O versiune îmbunătățită a dronei, ZIRKA 2.0, se află deja în dezvoltare. Sursa foto: Profimedia Images

Alte îmbunătățiri includ algoritmi de achiziție și ghidare a țintei mai sofisticați, sisteme de comunicație avansate și un detonator automat de proximitate pentru o interceptare mai sigură și mai eficientă.

Armata ucraineană implementează și testează și alte sisteme pentru doborârea dronelor rusești

Pe lângă ZIRKA, Ucraina a început să implementeze și alte drone de interceptare. Ministerul Apărării a aprobat recent utilizarea dronei LITAVR, dezvoltată de compania ucraineană F-Drones, potrivit United24Media.

Aceasta poate atinge viteze de până la 350 km/h și poate opera la altitudini de până la 9 kilometri, fiind dotată cu un sistem automat de ghidare terminală care urmărește țintele independent după blocarea acestora.

Dezvoltarea dronei LITAVR a început la sfârșitul anului 2024, iar în vara anului 2025 aceasta a trecut testele și a intrat în producția de serie, conform aceleași surse.

Cum folosesc rușii dronele Shahed în războiul din Ucraina

Dronele Shahed, dezvoltate inițial în Iran, au fost furnizate Rusiei în 2022 și sunt cunoscute în această țară sub numele de Geran-2. Acestea sunt muniții rătăcitoare care costă aproximativ 20.000 de dolari per unitate, pot transporta încărcături explozive de până la 80 de kilograme și zboară la altitudini mici pentru a copleși sistemele de apărare aeriană prin atacuri în roiuri.

Rusia a modificat și modernizat dronele Shahed

Rusia a modernizat semnificativ designul inițial al dronelor Shahed, adăugând navigație inerțială, rezistență îmbunătățită la războiul electronic și, la un moment dat, control în timp real bazat pe Starlink.

Totuși, utilizarea Starlink a fost ulterior întreruptă, iar Rusia a început dezvoltarea unui sistem alternativ numit „Rassvet”, care ar urma să fie lansat comercial până în 2027. Cu toate acestea, unul dintre sateliții săi operaționali a fost deja pierdut la câteva luni după lansare.

Rusia a lansat peste 50.000 de drone Shahed doar în primele luni ale anului 2026

În martie 2026, Rusia lansase deja aproximativ 57.000 de drone Shahed împotriva Ucrainei, unele atacuri implicând până la 700 de drone simultan.
 
Cu toate acestea, forțele aeriene ucrainene au raportat că stațiile de retransmisie amplasate de-a lungul graniței cu Belarus, folosite de operatorii ruși pentru a ghida în timp real dronele Shahed, au încetat să funcționeze după ultimatumul public al președintelui Zelenski adresat lui Lukașenko.

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