Ce este drona Geran-2

Drona rusească Geran-2, arma low-cost care a schimbat fața războiului din Ucraina, suplinită de un sunet strident, comparat adesea cu cel al unei drujbe sau al unei motociclete vechi, nu impresionează prin viteză, ci prin eficiența brută și costurile surprinzător de mici.

​Succesul dronei Geran-2 nu vine dintr-o tehnologie de ultimă oră, ci din utilizarea unor componente civile, ușor de procurat, asamblate într-un design robust. În prezent, există rapoarte care indică faptul că Rusia a început producția proprie a acestor aparate într-o fabrică din regiunea Alabuga, încercând să îmbunătățească sistemele de navigație prin integrarea modulelor rusești de tip Glonass, pentru o precizie sporită în condiții de bruiaj electronic

Specificații tehnice pentru drona Geran-2

Geran-2 are o lungime de aproximativ 3,5 metri, o anvergură a aripilor de 2,5 metri și o greutate totală de aproximativ 200 de kilograme.

Alte specificații tehnice:

Încărcătură explozivă: între 30 și 50 de kilograme;

Viteză maximă de 200 km/h;

Autonomie estimată: 1.000-2.500 de kilometri;

Propulsie: motor cu piston (MD550 sau echivalent).

Geran-2, o provocare pentru apărarea antiaeriană

Deși este lentă și poate fi doborâtă chiar și cu mitraliere antiaeriene de calibru mic, Geran-2 prezintă câteva avantaje tactice care pun la grea încercare radarele moderne:

​Amprentă radar redusă: Fiind construită în mare parte din materiale compozite și având dimensiuni relativ mici, este dificil de detectat de la distanțe mari. ​Zbor la joasă altitudine: Această dronă „kamikaze” evoluează, de regulă, la înălțimi mici, „ascunzându-se” de fasciculele radarelor în relieful terenului sau printre clădiri. Atacul în „roi”: Rusia lansează frecvent aceste drone în grupuri mari. Obiectivul este simplu: saturarea sistemelor de apărare. Chiar dacă 80% sunt doborâte, restul de 20% își pot atinge ținta. Costul disproporționat: O dronă Geran-2 costă între 20.000 și 50.000 de dolari. În schimb, o rachetă interceptoare modernă (precum cele folosite de sistemele IRIS-T sau Patriot) poate costa câteva milioane de dolari.

În cazul dronei care s-a prăbușit în Galați, MApN a explicat de ce piloții avioanelor EuroFighter nu au doborât-o în aer, chiar dacă au primit permisiunea.

„Piloții au avut autorizare să angajeze ținta, însă aceasta s-a aflat în permanență deasupra teritoriului ucrainean, astfel că nu s-a putut trage asupra ei”, se arată într-o informare a MApN.

Geran-2, un factor de stres extrem

Dincolo de distrugerile materiale provocate infrastructurii energetice, Geran-2 are un rol psihologic major. Alarmele aeriene prelungite și zgomotul inconfundabil al motorului sunt menționate constant de civilii din orașele ucrainene ca factori de stres extrem.

De altfel, noaptea trecută, atunci când o dronă Geran-2 s-a prăbușit într-un cartier din Galați, un bărbat a filmat momentul unor explozii și a auzit motorul dronei timp de aproximativ 30 de secunde.

