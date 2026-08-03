Conflict deschis între Katz și armata israeliană după anunțul privind înlocuirea generalului Bluth

Anunțul lui Katz a fost calificat drept „fără precedent” de analiști și oficiali militari, având în vedere că a fost făcut într-un mod atât de public și necoordonat. Potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al IDF, generalul Bluth „acționează cu curaj și sacrificiu și se bucură de încrederea deplină a șefului de Stat Major”. Acesta a adăugat că „nu se intenționează schimbarea pozițiilor cheie ale comandanților IDF în aceste vremuri sensibile”.

Tensiunile dintre Katz și armata israeliană au ajuns la cote maxime, mai ales că ministrul Apărării este acuzat că folosește această funcție mai degrabă pentru a-și consolida imaginea publică decât pentru a asigura securitatea națională. Decizia sa de a-l înlocui pe Bluth a fost percepută ca o încercare de a câștiga sprijin în cadrul alegerilor primare din partidul Likud, pe care premierul Netanyahu dorește să le amâne sub pretextul instabilității cauzate de situația de securitate.

Generalul Bluth, între operațiuni militare și controverse politice

Generalul-maior Avi Bluth, un ofițer experimentat și respectat de coloniști, a fost în centrul atenției după ce a condus operațiuni majore împotriva militanților palestinieni în Cisiordania, soldate cu pierderi umane semnificative și distrugeri în taberele de refugiați din Jenin și Tulkarm. Cu toate acestea, Bluth a fost criticat pentru relaxarea regulilor de angajament ale soldaților și pentru lipsa de acțiune împotriva violenței coloniștilor evrei asupra palestinienilor. Recent, o campanie de denigrare a fost lansată împotriva sa, aparent pentru a anula ordinele de restricție impuse de IDF coloniștilor violenți.

Katz însăși a fost implicat într-o altercație cu Bluth și Parchetul de Stat după ce a retras susținerea pentru măsuri menite să reducă violența în Cisiordania. Mai mult, în trecutul său ca ministru al Apărării, Katz a anulat detențiile administrative împotriva evreilor din Cisiordania, în ciuda avertismentelor din partea Shin Bet și a IDF că aceste măsuri erau cruciale pentru descurajarea terorismului evreiesc.

Critici dure și riscul unei crize instituționale

Reacțiile la decizia lui Katz nu au întârziat să apară. Mișcarea sa a fost criticată chiar și de jurnaliști și politicieni de dreapta, care au considerat-o „flagrantă” și „inacceptabilă”. Pe de altă parte, susținătorii săi au încercat să justifice acțiunile ministrului prin prisma unei presupuse nevoi de a consolida controlul asupra IDF.

Rămâne de văzut dacă prim-ministrul Benjamin Netanyahu va interveni pentru a calma tensiunile dintre Katz și Zamir sau dacă situația va escalada. Dacă Katz își menține decizia și anunță oficial înlocuirea lui Bluth, șeful de Stat Major va fi obligat să se opună în mod public, ceea ce ar putea declanșa o criză instituțională în plină perioadă de instabilitate politică și de securitate.

Calcule politice pe fondul tensiunilor din Cisiordania

Mișcarea lui Katz vine într-un moment în care acesta se pregătește pentru alegerile primare din Likud, partidul de guvernământ condus de Netanyahu. Potrivit unor surse, Katz încearcă să își consolideze poziția politică prin acțiuni extremiste și declarații controversate. Această strategie riscantă are loc pe fondul speculațiilor că Netanyahu încearcă să amâne alegerile interne, motivând că situația de securitate a țării nu permite organizarea lor.

În Cisiordania, situația rămâne tensionată, cu atacuri frecvente ale coloniștilor asupra comunităților palestiniene, ceea ce a generat reacții violente. Forțele de Apărare Israeliene au fost nevoite să mobilizeze mai multe trupe pentru a controla situația. Incidentul din satul Tell, unde ciocnirile dintre coloniști și palestinieni s-au soldat cu șase morți, ilustrează gravitatea crizei din regiune.

Decizia lui Katz de a interveni în structura de comandă a IDF fără consultare prealabilă ar putea avea consecințe pe termen lung, atât pentru securitatea Israelului, cât și pentru stabilitatea politică a guvernului condus de Netanyahu.