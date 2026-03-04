Fundația pentru Libertate Religioasă Militară (MRFF) raportează că aceste plângeri provin din toate ramurile armatei, inclusiv pușcașii marini, forțele aeriene și forțele spațiale.

Un subofițer dintr-o unitate pregătită să participe la operațiuni împotriva Iranului a declarat pentru MRFF că un comandant le-a sugerat să spună trupelor că „totul face parte din planul divin al lui Dumnezeu” și a făcut referire la versete din Cartea Apocalipsei despre Armaghedon și întoarcerea lui Isus Hristos.

Același comandant ar fi afirmat că „președintele Trump a fost uns de Isus să aprindă focul semnal în Iran pentru a provoca Armaghedonul și a marca întoarcerea sa pe Pământ”.

Plângerea subofițerului, depusă în numele a 15 soldați cu diverse confesiuni religioase, a fost inițial raportată unui jurnalist independent, Jonathan Larsen.

Mikey Weinstein, președintele MRFF și veteran al forțelor aeriene, a declarat pentru The Guardian că „naționaliștii creștini” influențează guvernul și armata SUA.

„Ori de câte ori Israelul sau SUA sunt implicate în Orientul Mijlociu, auzim aceste lucruri despre naționaliștii creștini care au preluat guvernul nostru și, cu siguranță, armata americană”, a subliniat Mikey Weinstein, președintele MRFF, veteran al forțelor aeriene.

„Militarii nu se pot apăra singuri, pentru că superiorul lor nu este doar un șef de tură la Starbucks”, a explicat Weinstein.

El a mai spus că aceste plângeri reflectă o creștere a extremismului religios în armată, subliniind că unii comandanți consideră conflictul din Iran un „război sancționat biblic” și un semn al „Sfârșitului Timpurilor”.

MRFF a calificat această situație drept o încălcare a separării dintre biserică și stat.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, cunoscut pentru susținerea naționalismului creștin, a promovat anterior doctrina „suveranității sferei”, derivată din reconstrucționismul creștin, care include opinii extremiste despre familie și religie.

În 2025, Hegseth a repostat un segment CNN despre pastorul Doug Wilson, care a declarat că femeile nu ar trebui să ocupe poziții de conducere în armată.

„Aș vrea să văd această națiune ca o națiune creștină și această lume ca o lume creștină”, a spus Wilson.

Până acum, Pentagonul nu a răspuns direct la cererile de comentarii, dar a publicat înregistrări cu Hegseth discutând despre operațiunile din Iran.

