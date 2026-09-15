Armata ucraineană a lansat operațiunea „Vivaldi”: „Le-am aplicat o lovitură severă”. Bloggerii militari ruși sunt îngrijorați

Un general ucrainean a anunțat marți că o ofensivă este în curs de câteva zile la nord de orașul Lîman, în regiunea Donețk - o operațiune menită, potrivit unor analiști militari, să reducă presiunea rusă asupra orașelor- strategice Sloviansk și Kramatorsk, relatează AFP.

Într-o înregistrare video publicată marți, generalul Andrii Bilețki, comandantul Corpului 3 Armată, a declarat că operațiunea, cu numele de cod „Vivaldi”, a dus până acum la eliberarea a peste 10 kilometri pătrați și la „curățarea” a 75 de kilometri pătrați pe unde soldați ruși reușiseră să se infiltreze.

„Datorită planificării meticuloase și eroismului soldaților Corpului 3 Armată, o lovitură severă a fost dată capacităților de luptă ale Armatelor Combinate 20 și 25 ale Federației Ruse”, a afirmat generalul ucrainean.

AFP notează cu nu a putut verifica în mod independent aceste afirmații.

Potrivit mai multor analiști militari, această operațiune își propune să-i împingă înapoi pe ruși într-o zonă cu o distanță de cel puțin 15 kilometri lățime situată la nord de orașul Lîman și la aproximativ 30 de kilometri nord de Sloviansk.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), dacă armata rusă ar reuși să extindă această zonă, ar putea realiza o încercuire a Slovianskului și Kramatorskului, cele două orașe principale din regiunea Donețk râvnite în continuare de Kremlin.

În ultimele zile, mai mulți bloggeri militari ruși s-au declarat îngrijorați de ofensiva ucraineană lansată în acest sector.

„Grupuri mici de forțe rivale (ucraineni - n.r.) continuă să înainteze cel puțin până la râul Jerebeț”, scrie canalul de Telegram Rîbar.

Generalul Bilețki a declarat că „scopul final al operațiunii” este eliberarea întregului teritoriu până la malurile acestui râu.