Fiica Ginei Pistol și a lui Smiley a început clasa zero. Ce i-a spus Josephine mamei sale în prima zi de școală

Gina Pistol a povestit cum a fost luată prin surprindere de soțul ei, Smiley, înainte de un eveniment monden, dar și cum s-a adaptat fiica lor, Josephine, la școală. Ce detalii din viața de familie a dezvăluit prezentatoarea MasterChef.

Gina Pistol a fost prezentă luni seara la premiera de gală a filmului „3 zile în septembrie”. Soția lui Smiley a recunoscut că viața de familie este plină de neprevăzut și că momentele de relaxare sunt rare în această perioadă.

Prezentatoarea emisiunii MasterChef de la Pro TV a mărturisit că a fost nevoită să se pregătească într-un timp record pentru a ajunge la film.Gina Pistol se afla în plin proces de curățenie când a realizat că trebuie să plece de acasă.

„Îmi spusese soțul cred că în urmă cu o săptămână, două săptămâni că trebuie să venim. Am zis că abia aștept, după care m-am luat cu treabă prin casă și am uitat. M-a anunțat azi dimineață că trebuie să venim. Ce să zic, vin direct din curățenie. Doamnele știu despre ce vorbesc, când te apuci de sertare și de toate astea. Așa m-am apucat eu și a trebuit să mă schimb repede în 10 minute, să mă îmbrac, să mă machiez ca să vin la premieră”, a povestit amuzată Gina Pistol.

Pe lângă proiectele din televiziune și treburile casnice, Gina Pistol și Smiley se ocupă atent de șantierele pe care le au în desfășurare. Cei doi construiesc două locuințe, una la munte și una în București, însă lucrările sunt departe de a fi finalizate. Vedeta Pro TV a confirmat că nu există nicio șansă ca vreuna dintre case să fie gata până la sfârșitul acestui an, toamna fiind una extrem de aglomerată pentru amândoi.

„N-am mai trecut pe la terenuri și sper să și reușesc zilele astea E o toamnă plină se pare, cum a fost și toată vara. Mai avem mult de lucru”, a precizat prezentatoarae emisiunii MasterChef.

Cea mai mare bucurie a familiei rămâne însă fiica lor, Josephine. Micuța a trecut deja printr-o etapă importantă, începând clasa pregătitoare la o școală privată. Deși prima zi de școală aduce adesea emoții și lacrimi, reacția fetiței i-a uimit pe ambii părinți.

„E clasa zero la o școală privată și a început în forță. Este foarte încântată. În prima zi când am luat-o de la școală mi-a zis în mașină: «Mama, putem să ne întoarcem?». Eu am crezut că și-a uitat ceva la școală. Am întrebat-o de ce și mi-a zis că i-a plăcut foarte mult. I-am zis: «Stai că se duc și doamnele acasă, la casele lor». Îi place foarte mult, este încântată și entuziasmată, ceea ce e bine. Încă nu i-a fugit entuziasmul, nu și l-a pierdut. Are deja cred că două săptămâni de școală, ea a început mai devreme și e încântată, ceea ce e bine ”, a dezvăluit prezentatoarea TV pentru Libertatea.

Pe lângă orele de curs, Josephine își continuă și pasiunile. Smiley a avut grijă să își înscrie fiica la un curs de dans organizat chiar în cadrul școlii, activitate pe care micuța o va începe în perioada următoare.

„Tot dansul. A înscris-o soțul meu la un curs de dans la școală și pe care o să-l înceapă în două săptămâni”, a declarat, pentru Libertatea, Gina Pistol.