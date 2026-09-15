O însoțitoare de zbor a dezvăluit trucul de 90 de secunde pentru verificarea hotelului: „Autopsia camerei”

Însoțitorii de zbor aplică o verificare riguroasă de doar 90 de secunde la intrarea în orice cameră de hotel, o rutină de securitate dezvoltată din anii de experiență și nenumăratele nopți petrecute în unități de cazare din întreaga lume.

Denumită informal „autopsia camerei de hotel” de către platforma CabinCrew24, gestionată de foști însoțitori de zbor, această inspecție rapidă cuprinde șase etape menite să depisteze potențiale riscuri înainte de instalare.

Prima regulă esențială impune menținerea ușii de la intrare sprijinite în poziție deschisă în timp ce se efectuează o primă scanare a camerei. Această măsură oferă o cale rapidă de ieșire în cazul unei urgențe sau al prezenței neașteptate a unei persoane în încăpere, cum ar fi un alt oaspete din cauza unei duble rezervări sau personalul de curățenie care nu a terminat pregătirea spațiului.

În următoarele 15 secunde se inspectează baia (inclusiv interiorul căzii), dulapurile și spațiul din spatele perdelelor.

Găsirea celei mai apropiate ieșiri de urgență este următorul pas. În loc să fie explorate pe jos holurile clădirii, este suficientă consultarea hărții de evacuare afișate pe spatele ușii principale pentru memorarea traseului în caz de incendiu.

Ulterior, se alocă aproximativ 20 de secunde testării tuturor încuietorilor, atât la ușa de la intrare și cea de la baie, cât și la ferestre sau balcon. Această verificare este recomandată și de Departamentul de Stat al SUA pentru prevenirea intruziunilor neautorizate.

Un detaliu ușor de ignorat este funcționarea telefonului fix din cameră. Deși majoritatea turiștilor dețin telefoane mobile, existența unei linii de comunicare directă cu recepția sau serviciile de urgență este crucială în situații critice.

Inspecția se încheie în ultimele 10 secunde cu instalarea unei alarme portabile la baza ușii, un dispozitiv accesibil care emite un semnal sonor puternic dacă ușa este deschisă neautorizat în timpul nopții.