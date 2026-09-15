Un interlop din Iași a fost găsit împușcat în cap, într-o pădure de lângă oraș. În ce stare e Viorel Oarză

Un bărbat din Iaşi, membru al lumii interlope, a fost găsit împuşcat într-o pădure de la marginea oraşului. Viorel Oarză a fost transportat în stare critică la spital.

Bărbatul se numeşte Viorel Oarză şi este un cunoscut interlop din Iaşi, scrie News.ro.

El a fost găsit împuşcat într-o pădure din zona localităţii Holboca, de lângă Iaşi.

„Este un pacient de aproximativ 50 de ani, cu plagă împuşcată cranio-cerebrală. Un echipaj a ajuns la faţa locului, bărbatul fiind transportat la spitalul de Neurochirurgie din Iaşi”, a transmis medicul Diana Cimpoeşu, coordonator UPU-SMURD Iaşi.

Medicii spitalului ieşean afirmă că pacientul se află în UPU în stare de comă de gradul patru.

Poliţiştii vor stabili dacă bărbatul a vrut să se sinucidă sau a fost împuşcat.

„Poliţia a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că, în pădurea din comuna Holboca, se află un bărbat care prezintă o rană la nivelul capului. În urma deplasării la faţa locului, cele sesizate s-au confirmat, fiind identificat un bărbat, de 51 de ani, care a fost preluat de echipajul medical şi transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale. În proximitatea bărbatului a fost identificat un obiect ce prezintă caracteristicile unei arme, acesta fiind ridicat în vederea efectuării verificărilor şi stabilirii naturii, provenienţei şi eventualei utilizări a acestuia”, au precizat reprezentanţii Poliţiei judeţului Iaşi.