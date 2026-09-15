Sorin Grindeanu a reacționat după protestele violente de la Guvern și i-a transmis premierului interimar Ilie Bolojan „să iasă de după perdelele de la Guvern” şi să ia măsuri.

Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook, liderul PSD a transmis că dialogul cu reprezentanții fermierilor reprezintă singura soluție pentru escaladarea conflictului.

„Fără violență! Domnule Bolojan, dialogul cu reprezentanții fermierilor este singura soluție pentru a opri escaladarea conflictului! Nu doar să luați act formal de revendicări prin hârtii”, a scris Grindeanu.

Totodată, Sorin Grindeanu a spus că numai prin discuții poate fi detensionată situația: „Fiți responsabil şi rațional! Interveniți! Aici nu este vorba de politică, ci de forțe extremiste care profită pentru a produce haos. Cei care vor să deturneze acest protest, inițial paşnic, trebuie să suporte consecințele legale pentru capturarea unor nemulțumiri justificate”.

Până atunci, Ilie Bolojan are obligația să iasă de după perdelele de la Guvern şi să ia măsuri ferme pentru a coborî tensiunea şi a preveni o escaladare periculoasă a situației, a precizat liderul PSD.

Protestul fermierilor din Piața Victoriei a devenit unul violent marți, după ce un grup de manifestanți a atacat jandarmii cu parii și pietre din trotuar, iar forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru dispersarea mulțimii. Crescătorii de animale au depus la Guvern o listă de revendicări și spun că sunt pregătiți să rămână în Capitală mai multe zile, în timp ce Jandarmeria a instituit măsuri suplimentare de ordine publică în zonă.