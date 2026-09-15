Fermieri din mai multe sectoare ale agriculturii sunt așteptați marți, 15 septembrie, în Piața Victoriei, la un protest organizat în fața Guvernului. Participanții spun că vor depune o listă cu 15 revendicări și că sunt pregătiți să rămână în Capitală mai multe zile, în timp ce Jandarmeria Capitalei anunță măsuri speciale de ordine publică și precizează că manifestația nu a parcurs procedura legală de declarare.

„Mesajul nostru este foarte clar: să nu mai omoare animalele”

La protestul anunțat pentru marți sunt așteptați agricultori din mai multe domenii, de la apicultură și legumicultură până la cultura mare și crescătorii de ovine. Organizatorii spun că manifestația are scopul de a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă zootehnia și agricultura românească.

Protestul nu este organizat de nicio asociație de fermieri și nu este autorizat, iar informațiile despre desfășurarea acestuia au circulat în ultimele săptămâni pe rețelele de socializare. Participanții urmează să vină în mod independent, asumându-și eventualele sancțiuni prevăzute de lege, potrivit News. Ionică Sterp, unul dintre liderii crescătorilor de ovine din județul Bihor, a anunțat pe Facebook că va participa la protest și că fermierii sunt hotărâți să rămână în Capitală atât timp cât va fi nevoie.

„Confirm ceea ce am promis, plecăm la Bucureşti, azi 14 septembrie, pentru mâine, 15 septembrie, la Guvernul României. Ne-a ajuns cuţitul la os demult. Am tăcut, am răbdat, am făcut documente către statul român, iar producătorul de hrană, crescătorul de animale, a ajuns batjocura”. Acesta susține că fermierii au pregătit o listă scurtă de revendicări pe care intenționează să o depună la Guvern și afirmă că protestul nu va dura doar o zi.

„Mâine dimineaţă, în data de 15 septembrie, o să fiu lângă Guvern. Mesajul nostru este foarte clar: să nu mai omoare animalele. Le iau animalele din curte de la oameni, le omoară şi nu le despăgubesc. Mâine, la ora 10, depunem o cerere cu 15 solicitări pentru ziua de 16 septembrie, la ora 10. Nu plecăm pentru o zi la Bucureşti, plecăm pentru mai multe zile.”

Sterp afirmă că este dispus să suporte amenda și să rămână în stradă chiar și o săptămână, dacă revendicările fermierilor nu vor fi soluționate.

Fermierii reclamă presiuni și spun că unii se tem să participe

Potrivit lui Ionică Sterp, mai mulți fermieri l-au contactat și i-au spus că se tem să participe la protest din cauza consecințelor sau a unor presiuni despre care susțin că există inclusiv din partea unor lideri de asociații.

La rândul său, Daniel Petrescu, crescător de ovine din Argeș, declara anterior că manifestația reprezintă o inițiativă a fermierilor și nu este organizată de o asociație. „Nicio asociaţie a fermierilor nu a luat autorizaţie pentru manifestaţie. Este o adunare a tuturor claselor sociale, în special a noastră, a fermierilor.”

Acesta le-a transmis participanților că nu îi îndeamnă la acte de violență și a invocat prevederile legale privind protestele spontane. Federația Națională a Crescătorilor de Ovine „Romovis” a precizat, la rândul ei, că nu este inițiatoarea protestului și că participarea la manifestație reprezintă o decizie individuală a fiecărui fermier.

Care sunt principalele revendicări ale oierilor

Printre solicitările anunțate de crescătorii de ovine se numără:

- demisia președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, din cauza modului în care a fost gestionată pesta și variola ovină;

- nemulțumiri față de blocarea exporturilor de animale vii către Uniunea Europeană;

- opoziția față de planul ANSVSA transmis Comisiei Europene, care prevede vaccinarea animalelor;

- acordarea despăgubirilor pentru animalele sacrificate.

Fermierii susțin că aceste probleme au afectat grav sectorul ovin și cer măsuri urgente din partea autorităților. Pe 30 iulie, crescătorii de ovine au protestat și în fața sediului ANSVSA, solicitând demisia conducerii instituției, după care s-au deplasat la Guvern.

Jandarmeria: manifestația nu a fost declarată conform legii

Jandarmeria Capitalei a anunțat că va lua măsuri pentru menținerea ordinii publice și protejarea participanților la adunarea publică din Piața Victoriei.

Instituția precizează că protestul nu a urmat procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind declararea prealabilă a adunărilor publice.

Pentru desfășurarea manifestației, Jandarmeria va avea echipe de dialog, iar în funcție de numărul participanților traficul rutier din Piața Victoriei poate fi restricționat. Brigada Rutieră recomandă șoferilor să evite zona.

Filtre de control la intrările în București

Jandarmeria a anunțat că vor fi instituite filtre de prefiltrare pe traseele către locul protestului, unde jandarmii vor efectua controlul corporal și verificarea bagajelor participanților.

Totodată, împreună cu Poliția și celelalte instituții competente, vor fi organizate filtre la intrările în municipiul București pentru verificarea legalității transporturilor de animale și produse agroalimentare. Instituția precizează că este interzis accesul la manifestație cu arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene, dispozitive pentru șocuri electrice și alte obiecte care pot fi folosite pentru acțiuni violente ori pentru tulburarea ordinii publice. Din motive de siguranță, nu va fi permis accesul persoanelor care au asupra lor obiecte contondente folosite de anumite categorii socio-profesionale care și-au anunțat participarea la protest.

Jandarmeria Capitalei anunță că va delimita o zonă de siguranță destinată reprezentanților presei și recomandă jurnaliștilor să solicite protecția forțelor de ordine dacă părăsesc spațiul special amenajat. Participanților li se recomandă să adopte un comportament civilizat, să respecte indicațiile jandarmilor, să evite conflictele și să sesizeze imediat cea mai apropiată patrulă dacă observă persoane cu comportament antisocial.