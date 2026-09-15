Schimbarea de domiciliu dintr-o metropolă scumpă într-o comunitate mai mică a devenit o opțiune tot mai atractivă pentru mulți angajați, pe fondul creșterii accelerate a costului vieții.

„Trăiam de la un salariu la altul”

O femeie din Portland, SUA, confruntată cu chirii uriașe și cheltuieli zilnice tot mai mari, a decis să profite de un program de relocare și s-a mutat într-o localitate despre care nu auzise niciodată, relatează BBC.

În schimbul mutării, femeia a primit o stimulare financiară de 5.000 de dolari, oferită de autoritățile locale pentru a atrage noi rezidenți și a revitaliza economia din zonă. Decizia i-a schimbat radical stabilitatea financiară, oferindu-i posibilitatea să-și cumpere propria locuință și să reducă substanțial presiunea financiară de la lună la lună.

Când Brianna Beyrouti își amintește de viața ei de odinioară în orașul Portland, Oregon, spune că abia se descurca financiar.

„Trăiam de la un salariu la altul. De fiecare dată când apărea cea mai mică problemă, eram ceva de genul «O, Doamne, copiii au nevoie de pantofi, cum o să-mi permit?». Ca părinte singur, totul cade pe umerii mei.”

Venitul anual de 107.000 de dolari a rămas neschimbat

Anul trecut, Brianna a părăsit Portlandul, o metropolă cu 2,5 milioane de locuitori.

Ea și cei doi copii ai ei s-au mutat la 3.200 km est, în Muncie, Indiana, un oraș mic cu 65.000 de locuitori, profitând de un program care a contribuit cu 5.000 de dolari la costul mutării pentru a stimula creșterea populației.

Orașul are o universitate și numeroase spații verzi, însă pentru Brianna, cel mai important avantaj s-a dovedit a fi costul vieții.

Decizia de a se muta a avut un impact extraordinar asupra finanțelor familiei. Brianna continuă să lucreze de la distanță pentru aceeași bancă, astfel că salariul său anual de 107.000 de dolari a rămas neschimbat.

Costul vieții mult mai mic

Diferența este că acum și-a permis să cumpere o locuință. Mai mult, rata ipotecară este mai mică decât chiria pe care o plătea în Portland.

În orașul din Oregon, femeia achita 1.290 de dolari pe lună pentru un apartament. În Muncie, costul total al ratei ipotecare, al asigurării locuinței și al impozitului pe proprietate ajunge la aproximativ 1.100 de dolari lunar.

Economiile nu se opresc aici. Impozitul pe venit este mai mic în Indiana, iar costurile asigurării auto și facturile la energie au scăzut, la rândul lor.

În total, Brianna spune că rămâne cu aproximativ 600 de dolari în plus în fiecare lună.

„Pot să-mi trăiesc viața mai mult decât o făceam înainte. Când copiii mei își doresc ceva, sunt mult mai înclinată să spun da. Calitatea vieții mele a crescut dramatic”, a afirmat ea.

Povestea Briannei se înscrie într-un fenomen mai amplu. Pe măsură ce costul vieții continuă să crească în Statele Unite, tot mai mulți americani caută alternative în orașe mai mici, unde locuințele și cheltuielile de zi cu zi sunt mai accesibile.