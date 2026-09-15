Regizorul Tudor Giurgiu a povestit cum a luat naștere filmul „3 zile în septembrie”, de ce a ales-o pe Adela Popescu și cum este să lucreze pe platou cu soția sa, actrița Andreea Vasile.

Regizorul Tudor Giurgiu aduce în atenția publicului o nouă producție cinematografică intitulată „3 zile în septembrie”. Pelicula urmărește traseul unei femei care decide să își schimbe radical viața, lăsând în urmă un mediu toxic, pentru a o lua de la capăt.

Conceptul peliculei a luat naștere într-un context marcat de constrângeri clare de timp și buget, pe care regizorul le-a transformat în oportunități artistice pe litoralul românesc, chiar la final de sezon estival.

Tudor Giurgiu, detalii din culisele filmului „3 zile în septembrie”

„Ideea de la 3 zile în septembrie a venit cumva simplu pornind de la constrângere. Pentru că trebuia să facem filmul în 7 zile și m-am gândit ce poți să faci în 7 zile la Eforie Sud, la final de sezon. De mult timp voiam să revin la o poveste în care o femeie joacă rolul principal și în cazul nostru își ia viața în mâini, lasă în urmă tot ce e toxic, tot ce nu e bine pentru ea și începe cumva o nouă viață. Și ăsta a fost gândul: să adun niște prieteni, un film care n-are un buget colosal și să mergem în final de septembrie și să facem filmul ăsta acolo”, a explicat Tudor Giurgiu pentru Libertatea.

Alegerea distribuției nu a urmat calea clasică a castingurilor, ci s-a bazat pe încredere și pe o chimie evidentă observată în afara platourilor de filmare. Rolul principal i-a revenit actriței Andreea Vasile, soția regizorului, în timp ce distribuirea Adelei Popescu a fost inspirată de un moment petrecut la un festival de muzică.

Tudor Giurgiu a remarcat-o pe Adela Popescu la un festival

„Păi la filmul ăsta n-am dat casting pentru că nu era cazul. Andreea știam că poate să facă rolul ăsta cap coadă, chiar dacă ea era un pic mai stresată în ultima zi înainte să-i dăm primul motor că nu pot să-l fac. Dar ea putea să-l facă foarte bine. Cu Adela Popescu eu n-am lucrat niciodată, dar e o actriță extraordinară și mă bucur că face rolul ăsta și sper să ne mai întâlnim cu ea pe platouri. Adevărul e că le-am văzut povestind pe Adela și pe Andreea, le-am văzut la Electric Castle, am fost și eu acolo la festival și când le-am văzut, am zis: stai un pic că, de fapt, se potrivesc pe ce aveam eu în cap, pe rolurile astea de prietene foarte bune, confidente. Andreea trebuia să aibă o mamă în film și cum cu Emilia Popescu iar mă știu de un secol, am zis hai că e o ocazie bună și e foarte plăcut când, de fapt, te aduni cu prieteni și te știi unii cu alții că totul devine cândva mult mai simplu. Pe Mirela Zeța o urmăresc de pe vremea când lucra cu Nae Caranfil, când făcea Mondenii și mi-era ciudă tot timpul că n-aveam ce să-i dau, că nu aveam suficiente roluri, personaje pentru ea. Uite, acum s-au legat toate și lucrez cu aceste actrițe fabuloase”, a dezvăluit regizorul.

Tudor Giurgiu, dezvăluiri despre lucrul cu soția sa, Andreea Vasile

Colaborarea dintre Tudor Giurgiu și soția sa pe platoul de filmare a decurs firesc, apropierea dintre ei fiind un avantaj incontestabil în procesul de creativitate și ajustare a scenariului.

„Nu, cumva a fost foarte simplu. E chiar mai bine, cred pentru anumite povești și filme să lucrez cu un om atât de apropiat cum e soția pentru că i-am putut da Andreei să vadă, să citească scenariul când încă nu era gata și putea să spună, uite, aici e OK, aici nu. Auzeai cum sună replicile și Andreea are un simț extraordinar la fel ca toți ceilalți, un simț al textului și ulterior când am început să repetăm, fiecare a venit cu propuneri mici de a corecta, de a adăuga, de a schimba lucruri, deci a fost foarte bine că Andreea a fost în rolul ăsta și de confident, și de prim cititor al scenariului, finalmente a și jucat extraordinar”, a punctat regizorul.

În ceea ce privește viața de familie, atmosfera din mediul artistic își pune deja amprenta pe fiul lor în vârstă de 7 ani, care este fascinat de culisele cinematografiei.