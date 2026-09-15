Nicușor Dan a reacționat după violențele din Piața Victoriei, de la protestul oierilor: „Atacurile şi agresiunile, actele de vandalism sunt inacceptabile”

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat dur marți după-amiază în urma incidentelor violente izbucnite la protestul oierilor din Piața Victoriei.

Într-o postare pe Facebook, șeful statului a condamnat ferm transformarea unei manifestații civice în confruntări de stradă, solicitând organelor de ordine sancționarea drastică a tuturor persoanelor implicate în acte de vandalism și agresiune.

„Violenţele pe care le vedem astăzi în Piaţa Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acţiuni şi orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. Atacurile şi agresiunile, actele de vandalism, sunt inacceptabile şi trebuie sancţionate drastic, conform legii. Nicio nemulţumire nu poate justifica un astfel de comportament şi punerea în pericol a celorlalţi cetăţeni aflaţi în stradă”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, în postarea sa.

Tensiunile au început în jurul orei 11.30, când mai mulţi protestatari s-au îmbrâncit şi au intrat în conflict cu forţele de ordine. Manifestanţii au scandat „Fără violenţă”, dar în acelaşi timp au aruncat cu sticle de apă şi alte obiecte contondente înspre jandarmi.

Situaţia a degenerat din nou la ora 15.00, când un grup violent a rupt cordoanele de jandarmi şi a continuat să arunce obiecte, provocând haos în zonă.

Preşedintele a criticat, de asemenea, „instigarea la violenţă” şi comportamentul unor politicieni pe care îi consideră responsabili pentru amplificarea tensiunilor.

„La fel de gravă şi condamnabilă este instigarea la violenţă şi încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulţumiri legitime”, a adăugat Nicuşor Dan.

Protestul, la care au participat câteva sute de persoane, a fost organizat în contextul nemulţumirilor legate de problemele economice şi sociale actuale. Totuşi, printre manifestanţi s-au aflat şi persoane din alte categorii sociale, inclusiv indivizi purtând tricouri cu imaginea lui Călin Georgescu.

În timpul intervenţiei forţelor de ordine, mai multe persoane au fost reţinute, iar poliţia a deschis o anchetă pentru identificarea celor care au recurs la violenţă. Jandarmeria a mobilizat efective importante în zonă, atât în jurul sediului Guvernului, cât şi pe străzile adiacente, încercând să restabilească ordinea.

Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat importanţa menţinerii caracterului paşnic al protestelor şi a făcut un apel la calm.

„Într-o societate democratică, protestul este o formă de libertate, nu de intimidare. Demonstraţiile fac parte din drepturile civice garantate şi respectate în toate democraţiile. Exprimarea publică, inclusiv a nemulţumirii faţă de anumite decizii ale autorităţilor publice, este garantată prin Constituţie, cu condiţia organizării şi desfăşurării de manifestări paşnice. Contextul social, economic şi politic dificil este real şi a generat în societatea noastră multe frustrări justificate. Cu toate acestea, violenţa nu a fost şi nu va fi niciodată o soluţie”, a precizat acesta.

Totodată, preşedintele a tras un semnal de alarmă cu privire la efectele negative ale discursului instigator la ură, tot mai prezent în spaţiul public şi online.

„Fac un apel la raţiune şi la responsabilitate. Calea dialogului rămâne singura care poate oferi soluţii”, a transmis Nicuşor Dan.